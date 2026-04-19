Ο Τζάστιν Θερού έγινε πρώτη φορά πατέρας στα 54 χρόνια του – Η τρυφερή πόζα με τον γιο του

Νέο κεφάλαιο στη ζωή του έχει ανοίξει ο γνωστός ηθοποιός Τζάστιν Θερού, ο οποίος μετά το διαζύγιό του από την Τζένιφερ Άνιστον, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ. Πριν από μερικές ώρες το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδάκι.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή με μία τρυφερή ανάρτηση η σύζυγός του Τζάστιν Θερού στο Instagram το Σάββατο (19.04.2026). Η καλλονή ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία ο αγαπημένος της κρατάει στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωράκι τους.

Μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι το μωρό είναι αγοράκι, ενώ στα σχόλια έγραψε κάποιος φίλος των ηθοποιών ότι ο μικρούλης και θα πάρει το όνομα Σκοτ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το ζευγάρι.

«Είναι εδώ, είμαστε τόσο ερωτευμένοι μαζί του», έγραψε η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σημειώνεται ότι είχε γίνει γνωστό ότι οι ηθοποιοί περιμένουν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιό του από τη Τζένιφερ Άνιστον, ο Τζάστιν Θερού παντρεύτηκε την 30χρονη σύντροφό του, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, σε μία ρομαντική τελετή στο Μεξικό, δίπλα στο κύμα.

Ο Τζάστιν Θερού και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ παντρεύτηκαν στην ειδυλλιακή παραλία Τουλούμ την Κυριακή 16 Μαρτίου 2025.