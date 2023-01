H ηθοποιός, Jamie Lee Curtis μπορεί να μην κέρδισε Χρυσή Σφαίρα στην τελετή ανακοίνωσης της απονομής φέτος, έγινε όμως σύμβολο για την αλληλοϋποστήριξη των γυναικών.

Μετά την ανακοίνωση της νίκης της φίλης της, Michelle Yeoh, η οποία βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once», η ηθοποιός, Jamie Lee Curtis εξέφρασε έντονα τον ενθουσιασμό της και ενέπνευσε…

Η αντίδρασή της στις Χρυσές Σφαίρες ήταν αυθόρμητη και σχολιάστηκε έντονα στα social media και τα ΜΜΕ. Μάλιστα, έγινε και μπλουζάκι, το οποίο η Jamie Lee Curtis φόρεσε σε ανάρτησή της.

Κάτω από τη φωτογραφία που τη δείχνει να πανηγυρίζει στην απονομή με μεγάλα γράμματα, γράφει: «Οι φίλοι στηρίζουν φίλους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Υπενθυμίζεται ότι η Michelle Yeoh συγκίνησε την ώρα της απονομής, καθώς στον λόγο της μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα της.