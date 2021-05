Ένα από τα βασικά αξεσουάρ που πρέπει να έχει ένας άντρας αυτό το καλοκαίρι, είναι ένα καπέλο.

Αν και υπάρχουν πολλοί που το θεωρούν όχι μόνο περιττό, αλλά και επιδεικτικό (μάλλον δεν γνωρίζουν πως να το φορέσουν), υπάρχουν και αυτοί που το αποδέχονται ως αξεσουάρ και αναγνωρίζουν πως ως στυλιστική επιλογή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ασφαλής, ωστόσο μπορεί να προσθέσει επιπλέον πόντους σε μια εμφάνιση.

Όσον αφορά τα καλοκαιρινά καπέλα, το ρετρό καπέλο Παναμά βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας.

Μπορεί να αναβαθμίσει το στυλ σας και να γίνει ο καλύτερος “σύμμαχος” σας αυτό το καλοκαίρι.

Αν χρειάζετε μια υπενθύμιση το πόσο ωραίο δείχνει ένα καπέλο Παναμά, αρκεί να θυμηθείτε τον Robert Redford στο The Great Gatsby (1974) και τον Gregory Peck in To Kill a Mockingbird (1963).

