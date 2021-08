Στις 9 Σεπτεμβρίου, οι Rush σηματοδοτούν τα 40ά γενέθλια του άλμπουμ Moving Pictures με προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες για μία μόνον βραδιά της ταινίας συναυλιών τους «Cinema Strangiato» (το director’s cut της ταινίας).

Η καναδική prog rock μπάντα συνόδευσε την ανακοίνωση με τη δημοσιοποίηση ενός αποσπάσματος στο οποίο βλέπουμε το τελευταίο ηχογραφημένο σόλο στα ντραμς του Neal Peart, ο οποίος δεν ζει πλέον.

Η ταινία «Cinema Strangiato» – έκανε πρεμιέρα το 2019 – περιλαμβάνει μια σειρά αποσπασμάτων από την τουρνέ R40 Live που έκαναν το 2015 οι Rush. Αλλά και άγνωστα έως τότε πλάνα από παρασκήνια και ελέγχους του ήχου πριν από περφόρμανς καθώς και συνεντεύξεις με διάσημους θαυμαστές των Rush, όπως οι Billy Corgan και Tom Morello. To director’s cut που θα προβληθεί τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνει αναθεωρημένη λίστα ερμηνειών· ανάμεσα σε αυτές, νέες ερμηνείες των «One Little Victory» και «Red Barchetta» αλλά και των «Cygnus X-1»/«The Story So Far».

Το απόσπασμα με το τελευταίο ηχογραφημένο σόλο του Neal Peart στα ντραμς είναι από τη νέα ερμηνεία των «Cygnus X-1»/«The Story So Far».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ