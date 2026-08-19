Τομ Κρουζ: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Digger» στις 22 Σεπτεμβρίου – Πότε αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο η παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger», με τον Τομ Κρουζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου θα κάνει το ντεμπούτο της στο πλαίσιο του Royal Film Performance, στην πλατεία Λέστερ, παρακάμπτοντας τον φθινοπωρινό φεστιβαλικό κύκλο.

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται στην ταινία τον Digger Rockwell, έναν πανίσχυρο άνδρα που ξεκινά μια απελπισμένη προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από μια καταστροφή την οποία ο ίδιος έχει προκαλέσει. Πρόκειται για μαύρη κωμωδία και για την 50ή κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας του Αμερικανού σταρ.

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«Digger»: Πρεμιέρα για φιλανθρωπικό σκοπό

Για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger» συνεργάζονται η Warner Bros., η Legendary Pictures και η φιλανθρωπική οργάνωση The Film and TV Charity.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ και οι παραγωγοί της ταινίας ανέφεραν ότι θεωρούν «τιμή και προνόμιο» το γεγονός ότι η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί προς όφελος του οργανισμού, ο οποίος στηρίζει εργαζομένους στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Όπως σημείωσαν, η επιλογή του Λονδίνου έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς τα γυρίσματα και η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Το καστ και οι συντελεστές

Ο Τομ Κρουζ συμμετέχει και ως παραγωγός, ενώ στο καστ βρίσκονται ακόμη οι Τζον Γκούντμαν, Ριζ Αχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Εμα Ντ’ Αρσι.

Το σενάριο υπογράφει ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν.

Το «Digger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου του 2026.