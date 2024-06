Τράβις Κελς: Ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ ξετρελάθηκε με την Πριγκίπισσα Σάρλοτ

Ενθουσιασμένος με τη «φλόγα» της 8χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ εμφανίστηκε ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κελς, μετά τη συνάντησή του με την βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου στο Στάδιο Γουέμπλεϊ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο παίκτης των Kansas City Chiefs Τράβις Κέλς που βρισκόταν στο πλευρό της Τέιλορ Σουίφτ στην περιοδεία της «Eras Tour», πόζαρε με τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον Πρίγκιπα Τζορτζ και την Πριγκίπισσα Σάρλοτ στα παρασκήνια της συναυλίας.

Στο podcast «New Heights» που έχει με τον αδελφό του Τζέισον ανέφερε:

«Γνωρίσαμε τους βασιλιάδες, παιδιά. Ήταν και αυτοί στην παράσταση. Έφτασα εκεί νωρίς και γνώρισα τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Πώς σας φάνηκε;»

Στην ερώτηση για το πως ήταν η συνάντηση με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο Τράβις Κέλς αστειεύτηκε λέγοντας πως ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν «ο πιο χαλαρός γ********. Ήταν τόσο κουλ».

«Ήταν φοβερός. Ήταν καλός μάγκας», συμπλήρωσε ο Τζέισον.

«Ήταν εκεί με τον μικρό Τζορτζ και τη Σάρλοτ και ήταν μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε», είπε ο Τράβις αποκαλύπτοντας πως η νεαρή πριγκίπισσα ήταν γεμάτη ερωτήσεις και πως ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αξίζουν συγχαρητήρια για τον τρόπο που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους.

«Είχε φωτιά μέσα της η Πριγκίπισσα Σάρλοτ. Έκανε ερωτήσεις… Μου αρέσει όταν οι γονείς ζητούν από τα παιδιά τους να είναι παρόντα, να έχουν φωνή… Να τα ενθαρρύνουν να παίρνουν τον έλεγχο της συζήτησης».

«Η αποκάλυψη των δύο αδελφών 10 και 8 χρονών ήταν απόλυτη απόλαυση», είπε συμπληρώνοντας πως η Πριγκίπισσα Σάρλοτ ήταν «σούπερ σταρ».

Ο αδελφός του Τράβις, Τζέισον, που είναι πατέρας τριών κοριτσιών παραδέχθηκε πως η συνάντηση με την πριγκίπισσα Σάρλοτ ήταν το αποκορύφωνα της βραδιάς για εκείνον.

«Ο πρίγκιπας Τζορτζ ήταν επίσης υπέροχος. Ήταν τόσο αξιολάτρευτος», είπε ο Τζέισον.

