Τριαντάφυλλος για το διαζύγιο με τη Δήμητρα Σιαμπάνη: «Είναι φοβερή, απίστευτη, όλα τα λάθη είναι δικά μου»

Για το διαζύγιό του με τη σύζυγό του μίλησε για ακόμα μία ο Τριαντάφυλλος, αυτή τη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και αποκαλύπτοντας πως η σχέση του με την Δήμητρα Σιαμπάνη έχει τελειώσει εδώ και τρία χρόνια.

Ο τραγουδιστής, Τριαντάφυλλος ο οποίος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την είδηση του διαζυγίου την περασμένη Παρασκευή (6/3/2026), δήλωσε σήμερα (9/3/2026) ότι η Δήμητρα Σιαμπάνη δεν έχει κάνει κανένα λάθος και πως για όλα ευθύνεται ο ίδιος. Στην ερώτηση για το αν πρόκειται να ξαναφτιάξει τη ζωή του με μία άλλη γυναίκα εκείνος είπε πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε και πώς συμβαίνουν αυτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελείωσε αυτό. Ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε φοβερή σχέση με τη Δήμητρα. Φοβερό παιδί, απίστευτο παιδί, απ’ τα καλύτερα. Την αγαπάω, μ’ αγαπάει, είμαστε με το παιδάκι μας, είμαστε ωραία. Εδώ και τρία χρόνια είναι αυτό (ο χωρισμός). Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα; Άντε έκανα τη δήλωση και τέλειωσε. Και τι έγινε; Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή; Θα το λέμε συνέχεια τώρα επί βδομάδες;» και έπειτα ρωτήθηκε εάν σκέφτεται να προχωρήσει τη ζωή του: «Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ πώς και τι, δεν το ξέρεις. Παρόλα αυτά, είμαι μια χαρά, τέλεια, δεν σκέφτομαι κάτι. Μια χαρά είμαστε», απάντησε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετώπισε με την πρώην σύζυγό του, ανέφερε ότι: «Τα ζευγάρια μεταξύ τους μπορεί να έχουν τσακωμούς αλλά ξέρεις, όλοι ανταλλάσσουν λόγια. Η Δήμητρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Τίποτα. Είναι φοβερή, απίστευτη. Όλα τα λάθη είναι δικά μου».

Μετά εκείνος μίλησε και για τα σχόλια που γίνονται για τη ζωή του: «Δεν ξέρει κανείς τη ζωή μου, οπότε καλύτερα αυτοί που γράφουν στο πληκτρολόγιο διάφορα, επειδή δεν ξέρουν τη ζωή μου, ας το ξανασκεφτούν λίγο και ας κάνουν την προσευχή τους. Καλό είναι. Πριν λέμε κάτι για κάποιον, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός και τι έχει περάσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη του συνέντευξη για το διαζύγιό του την περασμένη Παρασκευή, ο Τριαντάφυλλος δήλωσε πως η πρώην σύζυγός του δεν ήταν δίπλα του στα εύκολα, αλλά επισήμανε πως ούτε ο ίδιος υπήρξε ο καλύτερος σύζυγος.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα» είχε πει.

Εκείνος είχε μιλήσει και για τον γιο που έχει αποκτήσει με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, λέγοντας ότι «οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν ερωτικά. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”. Εκεί τελειώνω».