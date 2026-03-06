Ο Τριαντάφυλλος για το διαζύγιο του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από 19 χρόνια γάμου – «Δεν ήμουν καλός σύντροφος»

O Τριαντάφυλλος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως βρίσκεται σε διαδικασίες διαζυγίου με την σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι δεν ήταν σωστός σύντροφος.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Τριαντάφυλλος μίλησε για το στενάχωρο περιστατικό στον Νίκο Γεωργιάδη, για την δύσκολη αυτή απόφαση του διαζυγίου με την Δήμητρα Σιαμπάνη, αποκαλύπτοντας και την περίοδο όπου και άλλαξαν όλα.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδί. Πολύ καλός άνθρωπος, θέλω να είναι καλά, με στήριξε και τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιον λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί άλλαξαν όλα. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα», εξομολογείται ο Τριαντάφυλλος.

«Δεν ήταν γκομενικό το θέμα, ήταν παράπονα ότι άργησα να γυρίσω και τέτοια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά ήξερε ποιος είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο».

«Δεν θα μου έβαζα υψηλό βαθμό ως σύζυγο. Θα ήμουν πολύ καλύτερος αν παντρευόμουν τώρα ή μετά το Survivor. Τώρα πια ξέρω τα λάθη μου, όποια θα είναι μαζί μου στο εξής θα είναι πολύ πιο τυχερή», παραδέχεται ο Τριαντάφυλλος στην Huffington Post, στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο Buongiorno.

Για τον γιο που έχει αποκτήσει με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, δήλωσε: «Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν ερωτικά. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”. Εκεί τελειώνω».