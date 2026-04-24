Τζακ Νίκολσον: Η φωτογραφία που δημοσίευσε η κόρη του για τα 89α γενέθλιά του

Ο Τζακ Νίκολσον, ένα θρύλος στο Χόλιγουντ και λατρεύτηκε από κοινό και κριτικούς, έκλεισε τα 89 του χρόνια και η κόρη του, Λορέιν Νίκολσον, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στα social media.

Ο βραβευμένος με 3 Όσκαρ και 7 Χρυσές Σφαίρες ηθοποιός, Τζακ Νίκολσον, που τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανίζεται να χαμογελά σε οικογενειακή στιγμή, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του μαζί με αγαπημένα πρόσωπα και την Τζόνι Μίτσελ.

Ο Τζακ Νίκολσον έχει αποκτήσει έξι παιδιά από διαφορετικές σχέσεις. Με την πρώην σύζυγό του, μοντέλο Ρεμπέκα Μπρουσάρ, έχει τη Λορέιν και τον γιο του Ρέι, ενώ από τον γάμο του με τη Σάντρα Νάιτ απέκτησε την Τζένιφερ.

Έχει επίσης τον Κέιλεμπ Τζέιμς Γκόνταρντ με την αείμνηστη συμπρωταγωνίστριά του Σούζαν Άνσπακ, καθώς και την κόρη Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν. Παράλληλα, φέρεται να διατηρεί αποστάσεις από τη μικρότερη κόρη του, Τέσα Γκουρέν.

Η Λορέιν είναι από τα λίγα μέλη της οικογένειας που μοιράζονται στιγμές του ηθοποιού με το κοινό, καθώς ο ίδιος έχει επιλέξει να ζει μακριά από τη δημοσιότητα εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2010 στην ταινία «How Do You Know», ενώ έκτοτε έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την υποκριτική.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο Νίκολσον απολαμβάνει πλέον μια πιο ήρεμη ζωή, μακριά από το Χόλιγουντ, με προτεραιότητά του την οικογένειά του.