Ο Τζακ Χιούστον (Jack Huston) και η Άμπι Κόρνις (Abbie Cornish) έχουν επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο δράμα, «I’m Beginning To See The Light». Η ταινία θα είναι η πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους του Ρώσου σκηνοθέτη Κονσταντίν Χουντιάκοφ.

Η ταινία «I’m Beginning To See The Light» θα ακολουθεί τον Έζρα (Τζακ Χιούστον), έναν τρομπετίστα της τζαζ με κατάθλιψη που αναζητά σκοπό και σωτηρία μετά τον ξαφνικό, τραγικό θάνατο της γυναίκας και της κόρης του. Όταν τον μπερδεύουν με τον νέο φαροφύλακα, ο Έζρα συναντά τη Χάνα (Άμπι Κόρνις), μια δασκάλα του τοπικού σχολείου που, μαζί με τη μουσική, αναζωπυρώνει το πάθος του για τη ζωή.

Ο βετεράνος Χουντιάκοφ ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ως ηθοποιός πριν στραφεί στη σκηνοθεσία. Έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 20 ταινίες και πλήθος τηλεοπτικών σειρών, συμπεριλαμβανομένης της μίνι σειράς «The Road To Calvary», η οποία κέρδισε πολλά βραβεία στη Ρωσία και προβάλλεται από το Netflix.

Η ιστορία βασίζεται σε σενάριο του συγγραφέα Μαρκ Μπάτσι. Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσει εντός της άνοιξης.