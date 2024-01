Μια γεύση από το νέο τραγούδι του χάρισε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake) στους θαυμαστές του, στη συναυλία του στο Μέμφις.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Selfish» σε συναυλία στο Orpheum Theatre, οι στίχοι του οποίου μιλούν για την βαθιά αγάπη και τη ζήλια προς την σύντροφό του.

Μετά τη συναυλία, ο διάσημος τραγουδιστής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μικρό απόσπασμα του κομματιού και ένα teaser για το επερχόμενο άλμπουμ του «Everything I Thought I Was».

Στο βίντεο ο Τίμπερλεϊκ κοιτάζει ένα ηλιοβασίλεμα με την πλάτη στην κάμερα, ενώ ακούγεται η φωνή του βραβευμένου με Όσκαρ Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio Del Toro). Ήδη έχει λάβει θετικά σχόλια από τους ακολούθους του στο Instagram, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Socialite Life, το τελευταίο του άλμπουμ «Man Of The Woods» είχε κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2018. Λίγες ώρες πριν από την συναυλία ο Τίμπερλεϊκ πραγματοποίησε μία σειρά από αινιγματικές αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας τις με τα αρχικά «EITIW». Ήταν οι πρώτες αναρτήσεις του τραγουδιστή μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, λόγω των αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή που ήρθαν στο φως με την κυκλοφορία του βιβλίου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς(Britney Spears) «The Woman in Me».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Everything I Thought I Was» δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.