Ο Ματ Ντέιμον ίσως να έπαιζε στην πρώτη ταινία Avatar, ωστόσο απέρριψε το ρόλο και τώρα το… μετανιώνει. Ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε μάλιστα πως ζητά από τον Ματ Ντέιμον να «ξεπεράσει» την ενοχή που νιώθει.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Τζέιμς Κάμερον στο ραδιόφωνο του BBC, με αφορμή την κυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water», ρωτήθηκε για την απόρριψη που δέχτηκε από τον Ματ Ντέιμον και απάντησε γελώντας: «Επικρίνει τον εαυτό του γι’ αυτό. Πραγματικά πιστεύω ότι “Ματ είσαι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου στον κόσμο, ξεπέρασέ το”. Αλλά έπρεπε να κάνει μια άλλη ταινία το “Bourne” και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό. Οπότε έπρεπε να το αρνηθεί δυστυχώς».

Υπενθυμίζεται ότι σε παλιότερη συνέντευξή του ο Ντέιμον είχε αποκαλύψει ότι απέρριψε έναν ρόλο στο «Avatar», παρότι ο Κάμερον του είχε προσφέρει υψηλή αμοιβή, αλλά και το 10% των κερδών της ταινίας στο box office. «Θα μείνω στην ιστορία», δήλωσε ο Ντέιμον. «Δεν θα συναντήσεις ποτέ έναν ηθοποιό που απέρριψε περισσότερα χρήματα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Κάμερον ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε ο Ντέιμον να έχει έναν ρόλο σε μία από τις μελλοντικές ταινίες του «Avatar», με τον σκηνοθέτη να απαντά: «Πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το κάνουμε, ώστε ο κόσμος βρει και πάλι την ισορροπία του. Αλλά δεν θα πάρει το 10%».