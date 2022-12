Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) έχει λατρευτεί από τους φίλους του σινεμά για τις δουλείες του, ειδικά μετά την επιτυχία της ταινίας «Avatar: The Way of Water». Ο διάσημος σκηνοθέτης όμως αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις επιτυχίες του.

Το περασμένο Σάββατο (17.12.2022), ο σκηνοθέτης του Τιτανικού -όπως αναφέρει το TMZ- στο κτίριο της WGA στο Μπέβερλι Χιλς για την ειδική προβολή της ταινίας του «Avatar: The Way of Water». Καθώς έφευγε, πλήθος κόσμου επιχείρησε να πλησιάσει τον Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) για να πάρει ένα αυτόγραφο.

Ο σκηνοθέτης αρνήθηκε να υπογράψει ή να φωτογραφηθεί με τον οποιονδήποτε, γεγονός που εξόργισε τον κόσμο και άρχισε να τον αποδοκιμάζει. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να φωνάζουν: «Γ@@μω το Avatar».

Αγνοώντας τους πάντες, ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) μπήκε στο αυτοκίνητό του, κατέβασε το παράθυρο και… ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο προς τον κόσμο που τον αποδοκίμαζε.

Δείτε το βίντεο: