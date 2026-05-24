Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας μαζί στο «T-Center» για τον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague

Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας εξασφάλισαν το «μαγικό χαρτάκι» για την είσοδό τους στο «T-Center» και πήραν τις θέσεις τους στις εξέδρες του γηπέδου, μία και πλέον ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Χαμογελαστοί και αισιόδοξοι για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας που παλαιότερα είχε αγωνιστεί σε αυτό το γήπεδο, πόζαραν για τις ανάγκες των φωτογράφων και έζησαν την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Με casual αλλά προσεγμένο στυλ, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η σύζυγός του έδειχναν να απολαμβάνουν τη στιγμή χαμογελώντας στο φωτογραφικό φακό.

Στο ΟΑΚΑ το κλίμα πριν από τον μεγάλο τελικό ήταν εορταστικό από τους φίλους του Ολυμπιακού. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες, οι αφίξεις άρχισαν να δίνουν τον ρυθμό της ημέρας, με το γήπεδο να μετατρέπεται σταδιακά σε μια ζωντανή «κυψέλη» ενθουσιασμού.