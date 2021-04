Η «βόμβα» του χωρισμού της Τζένιφερ Λόπεζ είχε ενεργοποιηθεί και σήμερα «έσκασε». Μετά από εβδομάδες φημών για τον χωρισμό της εκρηκτικής σούπερ σταρ της showbiz από τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν. Το ίδιο το μέχρι χθες ζευγάρι αποκάλυψε το τέλος του αρραβώνα!

Με μία κοινή ανακοίνωση η Τζένιφερ Λόπεζ και ο πρώην πλέον αρραβωνιαστικός της, ο Άλεξ Ροντρίγκεζ επιβεβαιώνουν την εξέλιξη, που σηματοδοτεί το κλείσιμο μίας σελίδας στην προσωπική τους ζωή και το άνοιγμα μίας άλλης:

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε καλύτερα ως φίλοι και ανυπομονούμε να παραμείνουμε φίλοι. Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις κοινές μας επιχειρήσεις και πρότζεκτ.

Ευχόμαστε τα καλύτερα ο ένας στον άλλον και στα παιδιά του καθενός μας. Από σεβασμό προς εκείνα, το μόνο άλλο σχόλιο που έχουμε να κάνει είναι να πούμε ευχαριστώ σε όλους όσους μας έχουν στείλει καλές κουβέντες και τη στήριξή τους», αναφέρουν Τζένιφερ Λόπεζ και Άλεξ Ροντρίγκεζ.

Μόλις τον περασμένο μήνα οργίασαν οι φήμες ότι η 51χρονη εκρηκτική Πορτορικάνα και ο πρώην παίκτης των Yankees, έδωσαν τέλος στον δύο ετών αρραβώνα τους μετά από ζητήματα που αντιμετώπιζαν ως ζευγάρι.

Και οι δύο έσπευδαν να διαψεύσουν τα κουτσομπολιά.

Μέχρι σήμερα, οπότε και επαληθεύτηκε η ρήση πως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά!

