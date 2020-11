Η γυμνή Τζένιφερ Λόπεζ «κολάζει» το Instagram (κι όχι μόνο)

Δεν έχουν περάσει παρά λίγα 24ωρα από την «καυτή» εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στα American Music Awards και η Λατίνα τραγουδίστρια προκαλεί ξανά. Αυτή τη φορά μέσα από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram.

Το βίντεο της (γυμνής by the way) Τζένιφερ Λόπεζ στο Instagram έχει πάνω από 1,1 εκατομμύρια views μόλις 12 ώρες αφού η τραγουδίστρια το ανέβασε στο λογαριασμό της.

Δείτε… γιατί

Σκοπός του teaser είναι να προμοτάρει η Τζένιφερ Λόπεζ τη νέα της δουλειά, αφού στο βίντεο όπου εμφανίζεται ολόγυμνη και αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό με το καλλίγραμμο και καλογυμνασμένο κορμί της, παίζει στο background το νέο της τραγούδι.