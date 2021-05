Η Τζένιφερ Λόπεζ ευτυχισμένη με τον Μπεν Άφλεκ στο Μαϊάμι. Οι φήμες ότι είναι και πάλι μαζί επιβεβαιώνονται όπως δείχνουν οι νέες φωτογραφίες της διάσημης τραγουδίστριας με τον πασίγνωστο ηθοποιό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «MailOnline» ο Μπεν Άφλεκ πήγε στην Ανατολική Ακτή για να είναι κοντά στην Τζένιφερ Λόπεζ. Ο φακός τούς απαθανάτισε σε μία ενοικιαζόμενη υπερπολυτελή κατοικία στη Νότια Φλόριντα, να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης.

Η τραγουδίστρια φαίνεται να είναι χαρούμενη αλλά και εντυπωσιακή με ένα αέρινο φόρεμα με κορδέλες δεμένες στους ώμους της.

.@JLo and @BenAffleck hit the gym together after romantic reunion https://t.co/joi2hoVx4Z