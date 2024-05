Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Ένα ωραίο love story που οδεύει σε bad ending

«Εδώ μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο» λέγαμε και ξαναλέγαμε και το πιστεύαμε. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ερωτεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χώρισαν, παντρεύτηκαν με άλλους, έκαναν παιδιά, ξαναέσμιξαν σχεδόν 30 χρόνια μετά και μας έκαναν να πιστεύουμε ξανά σε παραμύθια. Ίσως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης της εποχής μας.

Αναμένοντας, όπως όλα δείχνουν, την επιβεβαίωση για τον χωρισμό των «Bennifer», όπως χαρακτηριστικά αποκαλούνται ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ, συνειδητοποιούμε για ακόμη μία φορά πως δεν έχουν όλα τα παραμύθια happy end.

Προς το παρόν τα του διαζυγίου των Bennifer, ούτε δύο χρόνια μετά τον γάμο τους και 30 μετά τον πρώτο χωρισμό τους, παραμένουν απλές φήμες. Φήμες, όμως, που γίνονται όλο και πιο έντονες καθώς οι δυο τους έχουν πάνω από επτά εβδομάδες να εμφανιστούν μαζί δημόσια και την τελευταία φορά που έγινε αυτό δεν έμοιαζαν και ευτυχισμένοι.

Τελευταία οι παπαράτσι φωτογράφησαν την JLΟ μόνη αρκετές φορές, χωρίς τον Άφλεκ στο πλευρό της, λέγεται επίσης ότι εθεάθη να ψάχνει σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς και με τις αποκαλύψεις περιστατικών για τον δύσκολο, κακότροπο και χαρακτήρα ντίβας προσθέτουν νέα σύννεφα στις φήμες περί οριστικής ρήξης του ζευγαριού.

Ο Μπεν Άφλεκ φαίνεται ότι έχει μετακομίσει αλλού και έχει φύγει από τη βίλα που μοιράζεται με την Τζένιφερ Λόπεζ, στο Λος Άντζελες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 51χρονος ηθοποιός, δεν παρευρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο Met Gala, στις 6 Μαΐου, παρά τη σημαντική θέση της ως συμπρόεδρος της εκδήλωσης.

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο Met Gala 2024 – Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Ο ίδιος, πάντως, είπε ότι ήταν ότι ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα του «The Accountant 2».

Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες που έδωσε πηγή στο «In Touch», το ζευγάρι είχε επιχειρήσει να λύσει τις διαφορές του, και γι’ αυτό πήγαινε σε σύμβουλο γάμου.

Συνοπτικά να πούμε ότι ο Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκε με την Λόπεζ στα γυρίσματα της ταινίας Gigli το 2001 αλλά εκείνη την εποχή η JLO ήταν παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, Κρις Τζαντ.

Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν 2002, αλλά χώρισαν μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο, το 2003, τρεις μέρες πριν τον γάμο τους.

Στη συνέχεια μπήκαν νέοι άνθρωποι στη ζωή τους με τους οποίους έκαναν και παιδιά. Η Λόπεζ παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι τον Ιούνιο του 2004, ενώ ο Άφλεκ παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ τον Ιούνιο του 2005.

«Μα δεν τελειώνουν, οι μεγάλες οι αγάπες δεν τελειώνουν» κι έτσι θα ξαναμπεί ο ένας στη ζωή του άλλου στα μέσα του 2021, εν μέσω πανδημίας, προς έκπληξη όλων.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Απρίλιο του 2022 πριν παντρευτεί όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές.

Το ξαναζεσταμένο ρομάντζο τους, με τις γλυκανάλατες διαφημίσεις των «Dunkin’ Donuts» μέχρι το «This Is Me… Now» και το ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ «The Greatest Love Story Never Told», αποδεινύει ότι όσο υπάρχουν οι Bennifer σε αυτόν τον κόσμο, ο ρομαντισμός είναι ζωντανός και καλά…

Τώρα οι φήμες που τους θέλουν ένα «βήμα» πριν το διαζύγιο οργιάζουν και οι αθεράπευτα ρομαντικοί εύχονται απλά να μην είναι αλήθεια.

Η γνωριμία Λόπεζ – Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Αφλεκ γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2001 στα γυρίσματα της ταινίας Gigli, η οποία κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα, το 2003. Εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια του «Get Right» ήταν παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, Κρις Τζαντ (Cris Judd).

Παρά το γεγονός ότι η ταινία πολυδιαφημίστηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής (πρωτίστως επειδή Άφλεκ και Λόπεζ είχαν σχέση εκείνη την εποχή), η «Gigli» ήταν μία αποτυχία και θεωρείται μία από τις χειρότερες ταινίες. Ήταν επίσης και μια εισπρακτική αποτυχία, καθώς εισέπραξε 7,2 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού 75,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Η πρώτη φορά που τον συνάντησα σε εκείνη την ταινία ήταν στην ανάγνωση», θυμήθηκε η Lopez.

«Έκαναν μια ανάγνωση ολόκληρης της ταινίας και θυμάμαι ότι κάπως έτσι μπήκα μέσα και νομίζω ότι ήταν έξω, κάπνιζε ένα τσιγάρο και τον είδα και μιλήσαμε για ένα λεπτό και μετά κάθισα και κάναμε την ανάγνωση».

«Δεν θυμάμαι πολλά περισσότερα γι’ αυτό, αλλά θυμάμαι ότι ήμουν στο πλατό μαζί του κάθε μέρα και το λάτρευα», είχε πει η ίδια.

Ο Μπεν Αφλεκ τότε είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είχε αισθήματα για την JLo. «Δεν ήταν παρά τιμή και χαρά να συνεργαστώ μαζί σου. Μακάρι να ήμουν αρκετά τυχερός που θα ήμουν σε όλες τις ταινίες σου. Με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη, Μπεν Αφλεκ» είχε πει ο ίδιος τότε.

Την ίδια χρονιά, η Τζένιφερ χώρισε με τον Κρις και εθεάθη να κάνει κανό με τον Μπεν στο πάρτι γενεθλίων – έκπληξη καθώς και σε ένα ταξίδι με μια Bentley.

Η σχέση τους άνθισε υπό το άγρυπνο μάτι των σκανδαλοθηρικών ταμπλόιντ και η προσωπική ζωή ήταν εξίσου συναρπαστική με τη δουλειά τους στην οθόνη.

Αν και κάποιοι κυνικοί σκέφτηκαν και είπαν ότι η σχέση τους ήταν δεν ήταν αληθινή αλλά γεννήθηκε για διαφημιστικούς λόγους, οι δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης τους εξανέμισαν τις όποιες κακεντρέχειες.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ο Άφλεκ έβγαζε ολοσέλιδες διαφημίσεις σε εμπορικές εφημερίδες για να συγχαρεί την Λόπεζ όταν κέρδισε ένα βραβείο, ή ότι η λατίνα σταρ έγραψε του αφιέρωσε ένα ολόκληρο τραγούδι το «Dear Ben»; Ή το ότι ο Άφλεκ της έκανε πρόταση γάμου, μετά από μόλις ένα χρόνο σχέσης, με ένα ροζ διαμάντι 6,1 καρατίων με λευκές διαμαντένιες πλευρές, αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων;

Έρωτας… ο απόλυτος έρωτας…

Το θυελλώδες ειδύλλιό τους ήταν μεθυστικό και έμοιαζε με ρομαντική κομεντί σε real time.

Μετά τη συνοπτική, ακολουθεί μια ολοκληρωμένη αναδρομή στο love story της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ.

Δεκέμβριος 2001: Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ γνωρίζονται στα γυρίσματα της ταινίας Gigli

Αν και η Λόπεζ και ο Άφλεκ δήλωσαν ότι είχαν βρεθεί σε πάρτι στο παρελθόν, δεν γνωρίζονταν ουσιαστικά μέχρι που άρχισαν να δουλεύουν μαζί στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας Gigli.

Ο Άφλεκ έπαιξε τον ομώνυμο ρόλο του γκάνγκστερ Λάρι Ζίλι, ενός μαφιόζου του Λος Άντζελες που προσλαμβάνει τη Ρίκι, μια γυναίκα-δολοφόνο, την οποία υποδύεται η Λόπεζ.

Ο Ζίλι θα ερωτευτεί την απόμακρη Ρίκι, βάζοντας την αποστολή, αλλά και τη ζωή του, σε μεγάλο κίνδυνο

Σε συνέντευξή του στο Vanity Fair το 2003, ο Άφλεκ είχε παραδεχτεί ότι ενώ εκείνος και η Λόπεζ ήρθαν κοντά γρήγορα στα γυρίσματα της ταινίας Gigli, η σχέση τους ήταν εντελώς πλατωνική, επειδή εκείνη ήταν παντρεμένη. Το φθινόπωρο του 2001, η Λόπεζ παντρεύτηκε τον Κρις Τζαντ, έναν από τους χορευτές στο βιντεοκλίπ της «Love Don’t Cost a Thing».

«Όταν τη γνώρισα, γίναμε πολύ, πολύ, πολύ καλοί φίλοι», είπε. «Αλλά στην αρχή, επειδή ήταν παντρεμένη, δεν υπήρχε καμία σκέψη για κάτι ερωτικό, οπότε αυτό δημιούργησε την ευκαιρία να γνωριστούμε χωρίς καμία από τις ψεύτικες συμπεριφορές που συνοδεύουν το φλερτ, επειδή προσπαθείς να κάνεις καλή εντύπωση».

Μάρτιος 2002: Ο Άφλεκ στηρίζει διαφημιστικά την Λόπεζ

Αφού η Λόπεζ ανακηρύχθηκε από το ShoWest ως η Γυναίκα Σταρ της Χρονιάς, ο Άφλεκ έβγαλε ολοσέλιδες διαφημίσεις στο Hollywood Reporter και στο Variety για να την υποστηρίξει. Αν και ο Άφλεκ ισχυρίστηκε ότι οι ήθελε απλά να αποδείξει ότι δεν είναι ντίβα και δύσκολη στη συνεργασία, όπως ήθελαν οι κακές φήμες.

Ιούλιος 2002: Λόπεζ χωρίζει από τον σύζυγό της Κρις Τζαντ

Η Λόπεζ πήρε διαζύγιο από τον Τζαντ μετά από εννέα μήνες γάμου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Ο Κρις Τζαντ (Cris Judd) ήταν ο δεύτερος σύζυγός της (προηγουμένως ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ojani Noa).

Ενώ ο Άφλεκ τόνιζε ότι δεν έβλεπε ερωτικά την Λόπεζ όταν συναντήθηκαν, τα πράγματα άλλαξαν όταν εκείνη του είπε ότι χωρίζει.

Νοέμβριος 2002: Από το «Jenny from the Block» στον αρραβώνα

Ο Μπεν Αφλεκ εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο της Τζένοφερ Λόπεζ για το τραγούδι «Jenny From the Block», ένα single από το επερχόμενο τότε άλμπουμ της, «This Is Me… Then», όπου πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι, παίζοντας τη σχέση τους όπως φαίνεται από τις λήψεις των παπαράτσι.

Το βίντεο χρησιμοποίησε φανταστικά πλάνα από κάμερες παρακολούθησης, καθώς και πλάνα του ζευγαριού σε ένα γιοτ, δίπλα στην πισίνα και τρώγοντας έξω σε ένα εστιατόριο, για να ασκήσει φαινομενικά κριτική στον αδιάκοπο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης που βίωσε το ζευγάρι.

Τον ίδιο μήνα, ο οι δυο τους ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δεύτερης κοινής τους ταινίας, «Jersey Girl», στην οποία εμφανίζονται ως αντρόγυνο.

Νοέμβριος 2002: Άφλεκ και Λόπεζ επιβεβαιώνουν τον αρραβώνα τους

Το 2002, ο Άφλεκ πήγε στο κατάστημα του Harry Winston για να αγοράσει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων με ροζ διαμάντι. Σύμφωνα με πληροφορίες το ροζ είναι το αγαπημένο χρώμα της Λόπεζ.

Ο Μπεν Άφλεκ αγόρασε ένα σπάνιο, κομψό ροζ διαμάντι 6,1 καρατίων με λαμπερό κόψιμο, με λευκές διαμαντένιες πλευρές, αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά δαχτυλίδια αρραβώνων διασημοτήτων μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την Λόπεζ, η πρόταση γάμου έγινε στη γενέτειρα του Άφλεκ, τη Βοστώνη και ήταν άκρως ρομαντική.

«Τόσα πολλά κεριά, και βάζα, ανθοδέσμες. Και το τραγούδι μου “Glad” έπαιζε… Μπαίνω μέσα και ήμουν απλά συγκλονισμένη. Δεν το περίμενα και έλεγα “Ω Θεέ μου”».

26 Νοεμβρίου 2002: Η Λόπεζ κυκλοφορεί το This Is Me… Then

Το τρίτο στούντιο άλμπουμ της Λόπεζ, «This Is Me…Then», ήταν σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένο από τη σχέση της με τον Άφλεκ, η οποία άνθιζε καθώς έγραφε και ηχογραφούσε το project.

Το τραγούδι της «Dear Ben» είναι μια μουσική ερωτική επιστολή προς τον Άφλεκ, η οποία περιλαμβάνει τους στίχους: «Γράφω αυτό το τραγούδι για να σε ενημερώσω/ ότι θα είσαι πάντα για μένα/ ο πόθος μου, η αγάπη μου, ο άντρας μου/ το παιδί μου, ο φίλος μου και ο βασιλιάς μου».

Η Λόπεζ του αφιέρωσε επίσης το άλμπουμ, η μόνη φορά που το είχε κάνει για έναν σύντροφο.

Μάρτιος 2003: Ο Άφλεκ λέει ότι η Λόπεζ είναι η μόνη γυναίκα που τον έκανε να θέλει οικογένεια

Σε ένα εξώφυλλο του Vanity Fair, ο Άφλεκ μιλάει εκτενώς για τη σχέση του με την Λόπεζ και εμφανίζεται ιδιαίτερα ειλικρινής για το ότι θέλει να κάνει οικογένεια μαζί της.

«Η Jen και εγώ θέλουμε να παντρευτούμε για τον λόγο που το κάνουν όλοι οι άλλοι: ερωτευτήκαμε», είπε.

«Είμαι ερωτευμένος– θέλω να κάνω οικογένεια- και είναι το μόνο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ που με έκανε να διασκεδάσω τη σκέψη να το κάνω αυτό. Ξέρεις μέσα σε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα γνωρίσεις την Jen ότι θα είναι μια καλή μητέρα».

1 Αυγούστου 2003: Το Gigli κυκλοφορεί στις αίθουσες

Η ταινία Gigli κυκλοφορεί με σχεδόν καθολικά αρνητικές κριτικές, τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους θεατές.

Η Wall Street Journal χαρακτήρισε την ταινία ως τη “χειρότερη ταινία” του αιώνα, και η κριτική που ασκήθηκε στην ταινία είχε ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη προσοχή των μέσων ενημέρωσης στην Λόπεζ και τον Άφλεκ.

Σε συνέντευξή της στο HuffPost Live το 2015, η Λόπεζ δήλωσε ότι η κυκλοφορία του Gigli ήταν η αρχή μιας δύσκολης περιόδου στη ζωή της. «Νομίζω ότι η εποχή του Gigli ήταν η χειρότερη. Ήταν αρκετά σκληρή», δήλωσε. «Ήταν μια ταινία με πολύ κακές κριτικές. Ήμουν σε μια σχέση εκείνη την εποχή που διαλύθηκε με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν στις φυλλάδες κάθε δεύτερη εβδομάδα για το πώς η ζωή μου κατέρρεε. Ήταν μια δύσκολη περίοδος».

Σεπτέμβριος 2003: Λόπεζ και Άφλεκ αναβάλλουν το γάμο τους

Τρεις ημέρες πριν από το γάμο τους, η Λόπεζ και ο Άφλεκ ανέβαλαν το γάμο τους στη Σάντα Μπάρμπαρα λόγω της φρενίτιδας των μέσων ενημέρωσης γύρω από το γεγονός. λόγω της πίεσης που δεχόταν από τα media.

Σε δήλωσή τους στο People, το ζευγάρι αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους ακύρωσαν το γάμο.

«Λόγω της υπερβολικής προσοχής των μέσων ενημέρωσης γύρω από το γάμο μας, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ημερομηνία», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Όταν βρεθήκαμε να σκεφτόμαστε σοβαρά να προσλάβουμε τρεις διαφορετικές “νύφες-δολώματα” σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αρχίσαμε να νιώθουμε ότι η ουσία της πιο ευτυχισμένης ημέρας της ζωής μας όπως θα έπρεπε να ήταν, θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Αισθανθήκαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη και ιερή ημέρα θα μπορούσε να χαλάσει για εμάς, τις οικογένειές μας και τους φίλους μας».

Τέσσερις μήνες αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού, που έκανε την Λόπεζ, όπως θα εξομολογηθεί στην αυτοβιογραφία της «True Love» το 2014, να καταρρεύσει ψυχολογικά.

Ιανουάριος 2004: Η επιβεβαίωση του χωρισμού

Μετά από 18 μήνες κοινής πορείας, οι Λόπεζ και Άφλεκ ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους. Η Λόπεζ εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με τον χωρισμό:

«Η Τζένιφερ Λόπεζ διέλυσε τον αρραβώνα της με τον Μπεν Άφλεκ. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική της ζωή».

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Άφλεκ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οτιδήποτε σχετικά με την προσωπική ζωή του ηθοποιού σε απάντηση, λέγοντας: «Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο από την πλευρά μας».

Τον Μάρτιο του 2004 το Jersey Girl κυκλοφορεί στους κινηματογράφους, με τις κριτικές να είναι χλιαρές.

5 Ιουνίου 2004: Η Λόπεζ παντρεύεται τον Μαρκ Άντονι

Τέσσερις μήνες αφού είχε χωρίσει από τον Μπεν Άφλεκ, η λατίνα superstar είπε το «Yes I Do» στον επίσης τραγουδιστή και χρόνια φίλο της, Μαρκ Άντονι. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς με 40 καλεσμένους, οι οποίοι μάλιστα αγνοούσαν το γεγονός, μέχρι που έφτασαν εκεί.

Η Λόπεζ και ο Μαρκ Άντον – Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Λόπεζ και ο Άντονι γνωρίστηκαν το 1998, ενώ εκείνος πρωταγωνιστούσε στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση The Capeman- στα απομνημονεύματά της το 2014, True Love, η Λόπεζ είπε ότι ο Άντονι της το είπε στην πρώτη τους συνάντηση: «Μια μέρα θα γίνεις γυναίκα μου».

Στα απομνημονεύματά της, η Λόπεζ αποκάλυψε επίσης ότι η σχέση αυτή προέκυψε επειδή «αναζήτησε παρηγοριά σε ένα άλλο άτομο» μετά τον χωρισμό της από τον Άφλεκ.

«Ο Μαρκ επέστρεψε στη ζωή μου τρεις ημέρες αφότου έπρεπε να είμαι στο ιερό λέγοντας “δέχομαι” σε έναν άλλο άνδρα», έγραψε. Το 2008, το ζευγάρι καλωσόρισε τα δίδυμα Έμμα και Μαξιμίλιαν.

Ιούνιος 2005: Ο Άφλεκ παντρεύεται την Τζένιφερ Γκάρνερ

Ο Άφλεκ παντρεύτηκε τη συμπρωταγωνίστριά του Τζένιφερ Γκάρνερ στο «Pearl Harbor» και το «Daredevil» τον Ιούνιο του 2005. Το ζευγάρι αργότερα καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, τη Βάιολετ, τον Δεκέμβριο του 2005, ενώ ακολούθησαν η κόρη Σεραφίνα, που πλέον έχει νέο όνομα Φιν, τον Σεπτέμβριο του 2009 και ο γιος Σάμ τον Φεβρουάριο του 2012.

Μάιος 2010: Η Λόπεζ δήλωσε ότι η σχέση της με τον Άφλεκ “υπέφερε” εξαιτίας των μέσων ενημέρωσης

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Graham Norton, η Λόπεζ δήλωσε ότι η σχέση της με τον Άφλεκ επηρεάστηκε αρνητικά από τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης.

«Αγαπώ τον Μπεν, είναι σπουδαίος τύπος, αλλά ήταν πολύ δύσκολο και για τους δυο μας να βρισκόμαστε κάτω από αυτού του είδους την πολιορκία για δύο συνεχόμενα χρόνια», είπε. «Ήμασταν στο εξώφυλλο κάθε περιοδικού, κάθε εβδομάδα, ήταν απλά ένα περίεργο πράγμα»

Ιούνιος 2011: Λόπεζ και Μαρκ Άντονι χωρίζουν

Ένα μήνα μετά την έβδομη επέτειο του γάμου τους, η Λόπεζ και ο Μαρκ Άντονι ανακοίνωσαν το χωρισμό τους.

«Αποφασίσαμε να δώσουμε τέλος στο γάμο μας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωση.

«Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Καταλήξαμε σε φιλικό συμβιβασμό σε όλα τα θέματα. Είναι μια επώδυνη στιγμή για όλους τους εμπλεκόμενους και εκτιμούμε τον σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής αυτή τη στιγμή».

Ο Άντονι καταθέτει επίσημα αίτηση διαζυγίου από την Λόπεζ τον Απρίλιο του 2012, επικαλούμενος «αγεφύρωτες διαφορές».

Ιανουάριος 2013: Λόπεζ λέει ότι έχει επαφές με τον Άφλεκ

Η Λόπεζ εξέφρασε τη χαρά της που ο Μπεν Άφλεκ ήταν ο μεγάλος νικητής στις Χρυσές Σφαίρες του 2013.

Η ταινία του «Επιχείρηση Αργώ» κέρδισε τα βραβεία σκηνοθεσίας και καλύτερης δραματικής ταινίας και όπως παραδέχτηκε τον χειροκρότησε όρθια.

Τον Ιούνιο του 2014, τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, το διαζύγιο της Λόπεζ και του Άντονι οριστικοποιείται.

Νοέμβριος 2014: Η Λόπεζ γράφει για τον Άφλεκ στα απομνημονεύματά της

Η Λόπεζ δεν απέφυγε να γράψει για τη σχέση της με τον Άφλεκ στα απομνημονεύματά της το 2014, True Love.

«Ο Μπεν και εγώ χωρίσαμε τη στιγμή που νόμιζα ότι δεσμευόμασταν ο ένας στον άλλο για πάντα, ήταν η πρώτη μου πραγματική στενοχώρια, ένιωσα σαν να μου είχαν ξεριζώσει την καρδιά από το στήθος», έγραψε.

Ιούνιος 2015: Μπεν Άφλεκ και Γκάρνερ ανακοινώνουν το χωρισμό τους

Λίγες ημέρες μετά τη 10η επέτειο του γάμου τους, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ ανακοινώνουν τον χωρισμό τους.

«Μετά από πολλή σκέψη και προσεκτική εξέταση, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να πάρουμε διαζύγιο», αναφέρει το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του.

«Προχωράμε μπροστά με αγάπη και φιλία ο ένας για τον άλλον και με δέσμευση για τη συνεκπαίδευση των παιδιών μας, των οποίων ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Αυτό θα είναι το μοναδικό μας σχόλιο για αυτό το ιδιωτικό, οικογενειακό θέμα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, τον Απρίλιο 2017, Άφλεκ και Γκάρνερ κατέθεσαν από κοινού αίτηση διαζυγίου και τον Οκτώβριο του 2018 το διαζύγιο τούς οριστικοποιείται

Φεβρουάριος 2020: Ο Άφλεκ επαινεί την ερμηνεία της Λόπεζ στην ταινία Hustlers

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Άφλεκ επαινεί την ερμηνεία της Λόπεζ στο Hustlers λέγοντας μάλιστα ότι θα έπρεπε να είναι υποψήφια για Όσκαρ.

«Θα έπρεπε να είναι υποψήφια» δήλωσε. «Κρατάω επαφή μαζί της και την σέβομαι πολύ. Πόσο φοβερό είναι που είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ταινίας της στα 50 της; Αυτό είναι γαμάτο».

Ιανουάριος 2021: Τίτλοι τέλους στη σχέση του Άφλεκ με την Άνα ντε Άρμας

Ο Άφλεκ άρχισε να βγαίνει με την Άνα ντε Άρμας, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία θρίλερ Deep Water, το 2020.

Η ντε Άρμας επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2020, όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία του ζευγαριού να γιορτάζουν μαζί τα γενέθλιά της στο Instagram.

Ο χωρισμός τους αναφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και επιβεβαιώθηκε από την ίδια σε συνέντευξή της στο ELLE το 2022.

Απρίλιος 2021: Λόπεζ βάζει τέλος στον αρραβώνα με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ

Τον Απρίλιο του 2021, η Λόπεζ έληξε τη σχέση της με τον πρώην αστέρα του μπέιζμπολ Άλεξ Ροντρίγκεζ. Το ζευγάρι έβγαινε από το 2017 και αρραβωνιάστηκε το 2019. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον χωρισμό του στο Today Show:

«Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε καλύτεροι ως φίλοι και προσβλέπουμε στο να παραμείνουμε έτσι», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Απρίλιος 2021: Ο Άφλεκ επισκέπτεται την Λόπεζ στο σπίτι της

Δύο εβδομάδες μετά τη λύση του αρραβώνα της, το People αναφέρει ότι ο Άφλεκ επισκέφθηκε την Λόπεζ στο σπίτι της στο Λος Άντζελες ως φίλος.

Ιούλιος 2021: Η Λόπεζ επισημοποιεί τη σχέση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ επιβεβαιώνουν τη σχέση τους μέσω των social media, αφού η εκρηκτική τραγουδίστρια δημοσιεύει φωτογραφίες τους μαζί σε ένα γιοτ, γιορτάζοντας τα γενέθλιά της.

Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι φαίνεται να αναπαριστά σκηνές από το μουσικό της βίντεο κλιπ «Jenny From the Block».

Σεπτέμβριος 2021: Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ εμφανίζονται μαζί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για να προωθήσουν την ταινία του, «Η τελευταία μονομαχία». Είναι η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από 18 χρόνια.

Απρίλιος 2022: Η Λόπεζ ανακοινώνει τον αρραβώνα της με τον Άφλεκ

Η Λόπεζ σε ανακοίνωσή της στα social media, ενθάρρυνε τους followers της να εγγραφούν στο newsletter της, όπου επιβεβαίωσε ότι εκείνη και ο Άφλεκ αρραβωνιάστηκαν.

«Η αληθινή αγάπη υπάρχει και το για πάντα είναι αληθινό», έγραψε. «Ήμουν εντελώς απροετοίμαστη και απλά κοίταξα στα μάτια του χαμογελώντας και κλαίγοντας ταυτόχρονα προσπαθώντας σκληρά να συνειδητοποιήσω ότι μετά από 20 χρόνια αυτό συνέβαινε ξανά, ήμουν κυριολεκτικά άφωνη και μου είπε: “Είναι αυτό ένα ναι;” Είπα ΝΑΙ φυσικά αυτό είναι ένα ΝΑΙ».

17 Ιουλίου 2022: Ο γάμος Λόπεζ και Άφλεκ σε μια τελετή-έκπληξη στο Λας Βέγκας

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ εξέπληξαν τους θαυμαστές τους όταν ανακοίνωσαν ότι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μεταμεσονύχτια τελετή στο Λας Βέγκας. Η Λόπεζ αφηγήθηκε τις λεπτομέρειες του γάμου, κάνοντας λόγο για την “καλύτερη νύχτα της ζωής μας” στο newsletter της: «Με το ζόρι φτάσαμε στο Little White Wedding Chapel μέχρι τα μεσάνυχτα», έγραψε η Λόπεζ που υπέγραψε ως «κυρία Τζένιφερ Λιν Άφλεκ».

Ακολούθησε ο μήνας του μέλιτος στο Παρίσι, όπου εθεάθησαν να επισκέπτονται το Λούβρο και να περιηγούνται στον Σηκουάνα.

Τον Αύγουστο του 2022 ο Άφλεκ και η Λόπεζ παντρεύονται σε μία δεύτερη τελετή στη Τζόρτζια, στο κτήμα του Άφλεκ.

Φεβρουάριος 2023: Τα καβγαδάκια στο φακό

Ο Μπεν Άφλεκ έγινε το νούμερο ένα θέμα συζήτησης μετά τα Grammys 2023. Ο ηθοποιός βρέθηκε στα μουσικά βραβεία συνοδεύοντας την σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε κατά τη διάρκεια της βραδιάς και οι θαυμαστές του ζευγαριού στάθηκαν στις αντιδράσεις του ηθοποιού.

Ανάμεσα στο ζευγάρι υπήρξε μικροένταση που ξεκίνησε όταν ο Μπεν Άφλεκ έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί της Τζένιφερ Λόπεζ. Εκείνη φάνηκε να ενοχλήθηκε και του απευθύνθηκε με αυστηρό ύφος.

Το στιγμιότυπο έγινε για ακόμη μία φορά viral με πολλούς να προσπαθούν να «αποκρυπτογραφήσουν» τα όσα είπαν μεταξύ τους.

Απρίλιος 2023: Οι έπαινοι

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ της Λόπεζ «This Is Me…Now», ο Άφλεκ έπλαιξε το εγκώμιο της συζύγου του. «Εδώ είναι αυτή η απίστευτη ηθοποιός και αυτή η απίστευτη ερμηνεύτρια (…) Λατρεύω τη μουσική της, είναι εξαιρετική και τα ξέρω όλα», πρόσθεσε.

Σεπτέμβριος 2023: Η ζηλιάρα Τζένιφερ

Τον Σεπτέμβριο, ο Άφλεκ εθεάθη μερικές φορές να είναι στοργικός με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ, οδηγώντας μαζί της στη Σάντα Μόνικα και μοιραζόταν μια αγκαλιά στο αυτοκίνητο καθώς η Γκάρνερ αποχαιρετά τον Άφλεκ και την Σεραφίνα (σσ. που λέγεται πλέον Φίν).

Η περιστασιακή φιλικότητα ώθησε τη δημοσίευση Closer Weekly να ισχυριστεί ότι ο Λόπεζ ζήλεψε.

Μια πηγή είπε στην DailyMail ότι η Λόπεζ υποστηρίζει την καλή σχέση που έχει με την πρώην του ο Άφλεκ.

Όσο για τον γάμο τους, ένα χρόνο μετά την τελετή, η Λόπεζ και ο Άφλεκ τα πάνε περίφημα και είναι φουλ ερωτευμένοι.

«Είναι πραγματικά ευτυχισμένοι ο ένας με τον άλλον και δεν υπάρχει κανένα δράμα στη σχέση τους αυτή τη στιγμή».

Οκτώβριος 2023: Σέξι με εσώρουχα Intimissimi

Με αφορμή την συλλογή των εσωρούχων Intimissimi, στην οποία πρωταγωνιστεί η Λόπεζ ρωτήθηκε στο elle.com για τον Άφλεκ.

«Ειλικρινά, δεν υπάρχει καμία διαφορά από το πώς ντύνομαι για ένα ραντεβού ή μια ειδική περίσταση με τον σύζυγό μου και το πώς ντύνομαι για τον εαυτό μου. Με αγαπάει γι’ αυτό που είμαι, και έτσι όσο πιο αυθεντική μπορώ να είμαι με τον εαυτό μου, έχω παρατηρήσει τόσο περισσότερο νιώθω την αγάπη του. Ντύνομαι για τη δική μου αυτοπεποίθηση και για αυτό που με κάνει να νιώθω καλά (…) Είναι αυτή η ενέργεια που κάνει τους ανθρώπους να έλκονται προς εσένα, όχι συγκεκριμένα το ντύσιμο».

Δεκέμβριος 2023: Το φιλί στο κόκκινο χαλί

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ παρευρέθηκαν μαζί στην εκδήλωση Women in Hollywood του ELLE στις 5 Δεκεμβρίου ανταλλάσσοντας ένα φιλί στο κόκκινο χαλί.

Μια μέρα αργότερα, μια πηγή μίλησε στο Entertainment Tonight για το τι κάνει τη σχέση τους να λειτουργεί τόσο καλά. «Η Τζεν και ο Μπεν φροντίζουν πάντα να αφιερώνουν χρόνο ο ένας για τον άλλον κάθε μέρα», είπε η πηγή.

«Είτε είναι σωματικά μαζί είτε ταξιδεύουν και σε διαφορετικά μέρη για δουλειά, η αφοσίωσή τους ο ένας στον άλλο και ο χρόνος που χαρίζουν ως ζευγάρι είναι βασικοί πυλώνες για να λειτουργήσουν τα πράγματα».

Φεβρουάριος 2024: Η έμπνευση επέστρεψε στη Λόπεζ

Κατά την προώθηση του νέου της άλμπουμ, η Λόπεζ παραδέχεται η σχέση της με τον Άφλεκ την ώθησε πίσω στη δημιουργία.

«Όταν ο Μπεν και εγώ βρεθήκαμε ξανά μαζί, ήταν σαν να “θέλω να ξανακάνω μουσική, θέλω να επιστρέψω στο στούντιο”», είπε η Λόπεζ. «Είχα πολλή έμπνευση».

Μάιος 2024: «Ο Μπεν υποστηρίζει 100% την Τζεν»

Μια πηγή μίλησε στο Entertainment Tonight για το πώς το ζευγάρι χειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, ειδικά για τη Λόπεζ μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της This Is Me…Now και της ταινίας που το συνοδεύει.

«Ο Μπεν υποστηρίζει 100% την Τζεν», είπε. «Και οι δύο ξέρουν ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς και υπενθυμίζουν ο ένας στον άλλο ότι δεν μπορούν όλοι αν είναι ευχαριστημένοι.

Αναγνωρίζουν αυτό που πραγματικά έχει σημασία, “ανεβάζουν” ο ένας τον άλλον και ενθαρρύνουν ο ένας τα ταλέντα και τις ικανότητες του άλλου».

«Η Τζεν και ο Μπεν τα πάνε καλά και είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί», συνέχισε. «Τα παιδιά τους τους φέρνουν ακόμα πιο κοντά και τους κρατούν ταπεινούς. Η Τζεν και ο Μπεν υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και θέλουν το καλύτερο για τη σχέση και την οικογένειά τους».

Πώς φούντωσαν οι φήμες για χωρισμό Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ

Οι θαυμαστές έχουν παρατηρήσει ότι ο 51χρονος ηθοποιός και η 54χρονη τραγουδίστρια περνούν όλο και περισσότερο χρόνο χωριστά τις τελευταίες εβδομάδες. Το διάσημο και πολύ αγαπητό ζευγάρι γνωστό ως «Bennifer», εθεάθη για τελευταία φορά μαζί, στα τέλη Μαρτίου, στη Νέα Υόρκη και μάλιστα δεν φαίνονται χαρούμενοι.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν παρευρέθηκε στο Met Gala με τη σύζυγό του στις 6 Μαΐου, παρά τη σημαντική θέση της ως συμπρόεδρος της εκδήλωσης.

Η επίσημη δικαιολογία του Μπεν Άφλεκ για την μη εμφάνισή του Met Gala ήταν ότι ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα του «The Accountant 2», αλλά η πηγή του In Touch λέει ότι «αποφάσισε να το λήξει» με την Λατίνα τραγουδίστρια.

«Επικεντρώνεται στη δουλειά και στα παιδιά του τώρα», προσθέτει η πηγή. «Ο Μπεν έχει ήδη μετακομίσει και πιθανότατα θα πρέπει να πουλήσουν το πολυτελές σπίτι των ονείρων τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων που πέρασαν δύο χρόνια για να το βρουν.

Ποτέ δεν θα σταματήσουν να αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά εκείνη δεν μπορεί να τον ελέγξει και αυτός δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαρκέσει», τόνισε. Μάλιστα, φήμες λένε ότι η Τζένιφερ ήδη ψάχνει σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς.

«Δεν νομίζω ότι ο Μπεν νιώθει πολύ άνετα με το να κάνω όλα αυτά», είπε στο ντοκιμαντέρ.

«Αλλά με αγαπάει, ξέρει ότι είμαι καλλιτέχνης και θα με στηρίξει με κάθε τρόπο γιατί ξέρει ότι δεν μπορείς να με εμποδίσεις να κάνω τη μουσική που έκανα… δεν θέλει να με σταματήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνεται άνετα να είναι η μούσα».

Τα social media είναι η αιτία;

Ένα μόνιμο πρόβλημα στη σχέση του ζευγαριού ήταν οι διαφορετικοί τρόποι που χειρίστηκαν τα φώτα της δημοσιότητας, με την Τζένιφερ να αγκαλιάζει την προσοχή των social media και τον anti – social Μπεν να την αποφεύγει.

Οι δύο τους προσπάθησαν να βρουν μια μέση λύση, ωστόσο, ο συμβιβασμός κατέληξε να είναι πιο δύσκολος από ό,τι πίστευαν.

Το ζευγάρι είχε πολλούς δημόσιους καβγάδες, ενώ πολλοί είχαν παρατηρήσει ότι ο Μπεν δεν ήταν χαρούμενος.

Η απόφαση της Τζένιφερ Λόπεζ να κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ της στο Amazon Prime, «The Greatest Love Story Never Told», τον περασμένο Φεβρουάριο, το οποίο εξιστορούσε την ερωτική της ιστορία με τον Μπεν, φαίνεται ότι έκανε κακό στον γάμο του ζευγαριού.

Η Τζένιφερ Λόπεζ το τελευταίο διάστημα έχει απαθανατιστεί σε πολλά μέρη μόνη της, χωρίς τον Μπεν Άφλεκ στο πλευρό της. Η Λατίνα σταρ γιόρτασε την ημέρα της μητέρας με φίλους, ενώ ο Άφλεκ ήταν στο Comedy Roast για τον Τομ Μπρέιντι του Netflix, ως καλεσμένος-έκπληξη.

Στο «In Touch Weekly» ισχυρίζονται ότι μίλησαν με άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού που αποκαλύπτει ότι οι δυο τους προσπαθούν να φτιάξουν τα πράγματα, κάνοντας ψυχοθεραπεία για ζευγάρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι τσακώνεται με το παραμικρό.

Όπως υποστηρίζει η πηγή, ο Άφλεκ είναι αυτός που προσπαθεί να τα καταφέρει γιατί δεν θέλει να αποτύχει ένας δεύτερος γάμος και τονίζει πως αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι όπως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανακοινωθεί σύντομα το διαζύγιο.

Φήμες λένε ότι το κάπνισμα του Άφλεκ και η ακαταστασία ξεχείλισαν το ποτήρι, καθώς η Λόπεζ είχε πολλές φορές εκφράσει την δυσαρέσκειά της στον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Οι «Bennifer», εθεάθησαν για τελευταία φορά μαζί στις 30 Μαρτίου 2024, ενώ έτρωγαν μαζί μεσημεριανό γεύμα στη Νέα Υόρκη.

Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το διαζύγιο είναι προ των πυλών για το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Αντέχετε έναν ακόμα χωρισμό των Bennifer;