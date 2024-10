Τζον Κατσιματίδης: Ο δισεκατομμυριούχος πάντρεψε τον γιο του στη Νέα Υόρκη – Φωτογραφίες από τον γάμο

Έναν υπέρλαμπρο αλλά σε στενό κύκλο γάμο διοργάνωσε χτες (07.10.2024) ο γιος τους γνωστού δισεκατομμυριουχου, Τζον Κατσιματίδη, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

O γιος του Τζον Κατσιματίδη παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Μέγκαν στον Αρχιεπισκοπικό Kαθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην 74η οδό της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι έφτασε στον ναό μαζί, με τις παράνυμφες, τους παραγαμπρούς και την αδερφή του γαμπρού, Άντρια να τους περιμένουν μπροστά στο ιερό.

Δίπλα τους στην τελετή στεκόταν η μητέρα της νύφης, Ελίζαμπεθ Μοτζίλο. Το μυστήριο έγινε στα ελληνικά και στα αγγλικά από τον πατέρα Άλεξ Καρλούτσο, νονό του γαμπρού και στενό φίλο της οικογένειας.

Ο ίδιος άλλωστε, είχε τελέσει το γάμο και της Ανθούλας Κατσιματίδη, ηθοποιού και ανιψιάς του Τζον Κατσιματίδη, που είχε γίνει πέρσι στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο Ground Zero – ο αδελφός της Ανθούλας Κατσιματίδη, υπενθυμίζεται, ήταν ένα από τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους.

Η Άντρια Κατσιματίδη, ανέβασε πολλά στιγμιότυπα στα social media από την πιο ευτυχισμένη μέρα του αδερφού της, Τζον Κατσιματίδη Τζούνιορ.

Στον ίδιο ναό της Αγίας Τριάδας είχε παντρευτεί πριν από 36 χρόνια ο Τζον Κασιματίδης τη σύζυγό του, Μάργκο. Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο, καθώς πριν λίγες ημέρες η οικογένεια επέλεξε να κάνει μια ανοιχτή δεξίωση για το γεγονός. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι επιχειρηματίες Μάικλ Ψαρρός και Γιάννης Παγιάβλας, καθώς και ο γιατρός Πήτερ Μίχαλος.

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Pierre στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν, δίπλα στο Central Park για τη δεξίωση. Ανθισμένα δέντρα που έβγαιναν μέσα από τα τραπέζια και κηροπήγια συμπλήρωναν το εντυπωσιακό σκηνικό που είχε στηθεί με χιλιάδες λευκά λουλούδια.

Αργά το βράδυ, ακολούθησε και ελληνική μουσική, με τους νεόνυμφους να χορεύουν συρτάκι, ενώ στη συνέχεια, έπαιξε το «Ικαριώτικο» του Γιάννη Πάριου με τους καλεσμένους να σηκώνονται για χορό.

Ποιος είναι ο Τζον Κατσιματίδης

Γεννημένος στις 7 Σεπτεμβρίου 1948 στη Νίσηρο, ο Τζον Κατσιματίδης είναι Αμερικανός, ελληνικής καταγωγής, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και παρουσιαστής ραδιοφωνικών talk show. Είναι ιδιοκτήτης, πρόεδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των αλυσίδων παντοπωλείων Gristedes και D’Agostino Supermarkets στο Μανχάταν, καθώς και του Red Apple Group, μιας εταιρείας ακινήτων και αερομεταφορών με περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμμετοχές στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και την Πενσυλβάνια.



Πηγή φωτο: Eurokinissi

Είναι επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής του Ομίλου Red Apple United Refining Company αλλά και παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής. Παρουσιάζει το The Cats Roundtable στο WABC και την εκπομπή The Cats at Night . Απέκτησε τον ραδιοφωνικό σταθμό WABC το 2019.

Ο Κατσιματίδης ήταν ο δεύτερος στην υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών για δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις εκλογές του 2013 .