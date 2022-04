Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη του πρώην ζευγαριού Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ, μετά από μήνυση που κατέθεσε ο 58χρονος κατά της 35χρονης για συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Τζόνι Ντεπ περιέγραψε πότε άρχισε να διακρίνει τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στην Άμπερ Χερντ, λέγοντας πως όλα ξεκίνησαν από μια απλή συνήθεια του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα, όταν ο Τζόνι Ντεπ επέστρεφε σπίτι του η Χερντ του έβγαζε τα παπούτσια και του έφερνε ένα ποτήρι κρασί. Μια μέρα επιστρέφοντας σπίτι ο Τζόνι Ντεπ η Χερντ μιλούσε στο τηλέφωνο και έτσι έβγαλε μόνος του τις μπότες.

«Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν πολύ και όταν γύριζα σπίτι από τη δουλειά με έβαζε να καθίσω, μου έβαζε ένα ποτήρι κρασί και μου έβγαζε τις μπότες. Δεν είχα βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο σε όλη μου τη ζωή και έτσι έγινε κάτι τακτικό, σαν ρουτίνα», είπε ο ηθοποιός.

«Μια νύχτα γύρισα σπίτι και μιλούσα στο τηλέφωνο. Έβγαλα τις μπότες μου και ξαφνικά είδα την κυρία Χερντ να με πλησιάζει με παράξενο ύφος» συνέχισε.

Τότε η Χερντ άρχισε να τον ρωτά: «Τι έκανες; Τι έκανες;». «Τι εννοείς;» απάντησε ο Ντεπ και η Χερντ απάντησε: «Έβγαλες τις μπότες σου». «Ναι τις έβγαλα, ήσουν απασχολημένη», δικαιολογήθηκε αυτός με τη Χερντ να επιμένει: «Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι δική μου δουλειά. Δεν θα το κάνεις εσύ αυτό. Αυτό το κάνω εγώ».

“i think [my substance abuse] was an easy target for [amber heard] to hit because once you’ve trusted somebody (..) and you’ve told them all the secrets of your life that information can be used against you”

– johnny depp #justiceforjohnnydepp pic.twitter.com/sFjoX7ae3x