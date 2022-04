«Είναι γεμάτη από τόσα σκ@τά» έγραφε ένα από τα μηνύματα που έστελνε ο Τζόνι Ντεπ στον γιατρό του για την Άμπερ Χερντ, την πρώην σύζυγό του, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη κατηγορώντας τη για συκοφαντική δυσφήμιση και ζητώντας της 100 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για την τέταρτη ημέρα της δίκης, στη μάχη που δίνουν μεταξύ τους οι πρώην σύντροφοι, με τον ηθοποιό να κατηγορεί τη συνάδελφό του για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως αναφέρει η DailyMail, ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε στην αίθουσα με νέο λουκ με αλογοουρά ενώ η 35χρονη πρώην σύζυγός του, φορούσε ένα μαύρο κοστούμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δικαστήριο ακούστηκε η προηχογραφημένη κατάθεση, μέσω βίντεο, του γιατρού Ντέιβιντ Κίπερ από το Μπέβερλι Χιλς, στον οποίο έχει απευθυνθεί ο Τζόνι Ντεπ για να θεραπεύσει τους εθισμούς του στα οπιοειδή από τον Μάιο του 2014. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός είναι γνωστός στο Χόλιγουντ, διότι είχε στο πελατολόγιό του και άλλες διασημότητες, όπως ο Όζι Όσμπορν.

Κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσής του στις Μπαχάμες, ο Τζόνι Ντεπ αντάλλαζε μηνύματα με τον Δρ. Κίπερ. Σε ένα από αυτά, ο ηθοποιός έγραψε «φίλε δεν αντέχω πια. Δεν μπορώ να ζω έτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δικαστήριο παρακολούθησε βίντεο από τον Δρ, γιατρό του Μπέβερλι Χιλς που θεραπεύει διασημότητες για εθισμό και του οποίου οι προηγούμενοι πελάτες είχαν συμπεριλάβει τον Όζι Όσμπορν. Ο Ντεπ τον προσέλαβε για να τον θεραπεύσει για εθισμό στα οπιοειδή τον Μάιο του 2014 και σχεδίασε ένα σχέδιο με το οποίο θα έκανε αποτοξίνωση στο νησί του στις Μπαχάμες.

Ο Κίπερ ρωτήθηκε για τα κείμενα που αντάλλαξε με τον Ντεπ. Στις 7 Μαρτίου 2015, ο Ντεπ έγραψε: «Γεια σου φίλε είχε άλλο ένα. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Είναι γεμάτη s**t σαν μια χριστουγεννιάτικη χήνα. Είναι γεμάτη από τόσα σκ@τά (She is as full of s**t as a Christmas Goose)».

Ο Ντεπ έγραφε σε έντονο ύφος «τελείωσα, όχι άλλο πια! Δέχομαι συνέχεια προσβολές από κακόβουλο και εκδικητικό μ**νί. Ξέρεις τι είναι χειρότερο από τις δηλητηριώδεις και εξευτελιστικές προσβολές που μου ρίχνει; Οι φρικιαστικές και σκόπιμα βλαβερές κριτικές της και η μεταχείρισή της προς έναν άντρα που δήλωνε ότι θα αγαπάει πάνω από όλα».

Συνεχίζοντας τα μηνύματα, τα οποία αποκαλύπτει η DailyMail, ο Τζόνι Ντεπ έγραψε «η εμμονή της με τον εαυτό της είναι πολύ πιο σημαντική. Είναι τόσο γα@@@@@α φιλόδοξη και απελπισμένη για φήμη. Μάλλον για αυτό με παντρεύτηκε φίλε. Με προσβάλλει συνέχεια ότι είμαι ένας λυπημένος γέρος. Είμαι τόσο πολύ λυπημένος».

Το παρελθόν της Άμπερ Χερντ

Ο Δρ. Κίπερ άρχισε να συναντάει τον Ντεπ τον Μάιο του 2014 και είπε στο δικαστήριο ότι η αρχική του διάγνωση ήταν: «ΔΕΠΥ, Διπολική Διαταραχή 1, κατάθλιψη, αϋπνία, χρόνια διαταραχή κατάχρησης ουσιών, χρόνια παλινδρόμηση».

Ο ίδιος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συνεδρίας με τους Ντεπ και Χερντ τον Ιούνιο του 2014 στη Βοστώνη, η Χερντ δεν έκανε καμία αναφορά στο ότι ο Ντεπ ήταν βίαιος. Ερωτηθείς εάν θα το είχε τεκμηριώσει αν το είχε αναφέρει, η Δρ. Κίπερ είπε: «Ναι».

Το δικαστήριο άκουσε τις σημειώσεις του Κίπερ που έλεγαν: «Η Άμπερ έχει ισχυρό οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις συμπεριφορές του (του Ντεπ και τις πιθανότητες κατάχρησης)».

Ερωτηθείς εάν «κατάχρηση» σημαίνει κατάχρηση ουσιών, ο Δρ Κίπερ απάντησε ναι, όχι σωματική κακοποίηση (σ.σ. εννοώντας abuse).

Ο Δρ. Κίπερ είπε ότι με τον όρο «ιδιαίτερα ευαίσθητη» εννοούσε: «Έχοντας μεγαλώσει σε αυτό το περιβάλλον έχει συνηθίσει να βλέπει το τραύμα που προκαλεί και όχι μόνο μπορεί να το αναγνωρίσει αλλά και να την επηρεάσει. Έχει την ικανότητα να καταλάβει πώς μοιάζει» και πρόσθεσε ότι αυτές τις πληροφορίες τις έδωσε η ίδια η Χερντ.

Με πληροφορίες από DailyMail / Φωτογραφίες: Reuters