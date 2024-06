Τζόντι Φόστερ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. μίλησαν για την συνεργασία τους: «Θυμάσαι να με μαλώνεις;»

Την συνεργασία τους στην ταινία «Home for the Holidays» θυμήθηκαν η Τζόντι Φόστερ και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. στα πλαίσια μίας συνομιλίας που είχαν στο Variety.

Οι γνωστοί ηθοποιοί βρέθηκαν καλεσμένη στην εκπομπή που κάνει το Variety «Actors on Actors», φωτογραφήθηκαν μαζί και μίλησαν για την ρομαντική κομεντί του 1995, «Home for the Holidays». Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. πρωταγωνίστησε στην ταινία, σε ηλικία 30 ετών, ενώ η Τζόντι Φόστερ σκηνοθετούσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους η Jodie Foster μίλησε για την σειρά της HBO, «True Detective: Night Country» στην οποία παίζει η ηθοποιός.

Από τη μεριά του ο πρόσφατα βραβευμένος με Όσκαρ, Robert Downey Jr. μίλησε για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «The Sympathizer» που προβάλλεται στο Max.

Οι δύο τους σχολίασαν το γεγονός ότι ποτέ δεν βρέθηκαν, ως τώρα, επί σκηνής ενώ στα πλαίσια της κουβέντας ο γνωστός «Iron Man» είπε: «Ήταν ατυχία το να μην παίξω ποτέ μαζί σου. Ήταν μοναδική εμπειρία το να έχω την ευκαιρία να με σκηνοθετείς εσύ».

«Όταν ο Dylan McDermott δεν συνεργαζόμασταν στο σετ και είχαμε ανάρμοστη συμπεριφορά, εσύ εκνευριζόσουν επειδή ήμασταν τόσο εκτός ελέγχου. Θυμάσαι να μας μαλώνεις;», ρώτησε ο ηθοποιός την Τζόντι Φόστερ η οποία ξέσπασε σε γέλια. «Δεν το θυμάμαι αλλά σίγουρα έτσι θα είχε γίνει. Είχα συνηθίσει να δουλεύω με παιδιά και μου ήταν πολύ εύκολο. Πολλοί μου το έλεγαν ότι είμαι καλή με τα παιδιά. Στην πραγματικότητα τους έλεγα: “Αν κουνηθείς από τη θέση σου, θα σου πατήσω το πόδι με δύναμη”», απάντησε η γνωστή σκηνοθέτης και ηθοποιός με τη σειρά της.

Οι 2 τους επίσης αναφέρθηκαν στην ταινία, στην οποία συνεργάστηκαν πριν 30 χρόνια που είχε ως θέμα την Ημέρα των Ευχαριστιών. «Ένιωθα περίεργα όταν καθόμουν σε ένα τραπέζι με άτομα που δεν επέλεξα. Τους αγαπάς τους συγγενείς αλλά δεν μπορείς να είσαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί τους», είπε η Φόστερ.

Όσο εντρυφούσαν στη συζήτηση αναφέρθηκαν και οι 2 στην πιο αξιοσημείωτη στιγμή της ζωής τους, την οποία θυμούνται έντονα και συμφώνησαν πως ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ. Μάλιστα, συζήτησαν και τοποθετήθηκαν για το προς τα που κλίνουν οι απόψεις τους, και ποια μεριά «υποστήριζαν» στον πόλεμο.