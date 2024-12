Τζορτζ Μάικλ: Άγνωστες πτυχές από το «Last Christmas» και μία λεπτομέρεια που δεν είδαμε στο βίντεοκλιπ

Η Pepsi συνέχισε: «Αυτό το πλάνο είναι αντίστροφο! Αυτό που συνέβη ήταν ότι του πετάμε χιόνι και μετά υπάρχει μια στιγμή που βάζει την κουκούλα. Έπρεπε να αντιστρέψουν το πλάνο για να μην βλέπετε τα σγουρά μαλλιά».

«Τα Χριστούγεννα ήταν μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου για τον Τζορτζ και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια ήταν ένα ξεχωριστό είδος τραγουδιού και γι' αυτό θεωρούσε τη συγγραφή ενός κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας του. Μόνο ο ίδιος θα ξέρει ποτέ τι ακριβώς τον ενέπνευσε, αλλά η συνθετική του ιδιοφυΐα τον οδήγησε να βάλει την πεμπτουσία της ουσίας των Χριστουγέννων σε ένα τραγούδι του οποίου η απήχηση καλύπτει όλες τις γενιές».

To Last Christmas γράφτηκε στο εφηβικό δωμάτιο του Τζορτζ Μάικλ

Το Last Christmas είχε γραφτεί από τον Τζορτζ Μάικλ στην εφηβική του κρεβατοκάμαρα, στο σπίτι των γονιών του, ενώ ο Andrew Ridgeley ήταν κάτω και έβλεπε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.

«Είχαμε φάει κάτι και καθόμασταν μαζί χαλαρώνοντας με την τηλεόραση στο βάθος, όταν, σχεδόν απαρατήρητος, ο Τζορτζ εξαφανίστηκε επάνω για μια ώρα περίπου. Όταν κατέβηκε κάτω, ο ενθουσιασμός του ήταν τέτοιος, ήταν σαν να είχε ανακαλύψει χρυσό, πράγμα που, κατά μία έννοια, είχε κάνει» και συνέχισε:

«Ο Τζορτζ είχε κάνει μουσική αλχημεία. Το να προσθέσει έναν στίχο που αφηγείται την ιστορία της προδομένης αγάπης ήταν ένα αριστούργημα και, όπως έκανε τόσο συχνά, άγγιξε καρδιές».

Κι όμως το τραγούδι στην πραγματικότητα έχει ελάχιστη σχέση με τα Χριστούγεννα! Μιλάει κυρίως για μια αποτυχημένη σχέση και για το να έρθεις αντιμέτωπος μαζί της ένα χρόνο αργότερα.

Μόνο η φάση «Last Christmas» - όταν η σχέση κορυφώνεται - αναφέρεται στην πραγματικότητα στις γιορτές.

Τα μόνα άτομα στο στούντιο όταν ηχογραφήθηκε το κομμάτι λίγο καιρό αργότερα, τον Αύγουστο του 1984 στα Advision Studios ήταν ο μηχανικός ήχου του Michael, Chris Porter, και δύο βοηθοί. Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο για τον Τζορτζ Μάικλ.

Είχε αποκτήσει τόση αυτοπεποίθηση ώστε ήδη είχε βρει το «θράσος» να απορρίψει μια εκδοχή του Careless Whisper σε παραγωγή του διάσημου παραγωγού Jerry Wexler, ενώ το Everything She Wants το ηχογράφησε σχεδόν ολομόναχος σ’ ένα στούντιο στο Παρίσι.

Το Last Christmas δεν είχε να κάνει τόσο με τη μουσικότητα, αλλά περισσότερο με το φωνητικό συναίσθημα του σπαραγμού και της λαχτάρας που εκφράζει ο τραγουδιστής ενώ υπάρχει και μια δόση εμμονικής διάθεσης στους στίχους, ειδικά στην στροφή «this year to save me from tears, I’ll give it to someone special».

Καμία - ίσως - «χριστουγεννιάτικη» απώλεια δεν φάνηκε ποτέ πιο θλιβερή από αυτή του Τζορτζ Μάικλ. Καθόλη τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, καθώς ο τραγουδιστής άφηνε την τελευταία του πνοή, ακουγόταν σε όλο τον κόσμο το Last Christmas.