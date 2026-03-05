Βασίλης Μπουλούμπασης για Ελένη Μενεγάκη: Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί της μετά το τέλος της συνεργασίας μας

Ο Βασίλης Μπουλούμπασης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για την Ελένη Μενεγάκη, τη Φαίη Σκορδά και την Δέσποινα Βανδή, με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο διάσημος κομμωτής είχε μόνο καλά λόγια να πει τόσο για τις παρουσιάστριες, όσο και για την τραγουδίστρια που τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

«Αυτό είναι το καινούργιο μου γραφείο, γιατί τώρα πια έχω πάρει και χαρτί ως ψυχολόγος. Οι κομμωτές τη σήμερον ημέρα εκτελούν πολλά χρέη» ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Μπουλούμπασης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη Φαίη Σκορδά και ξεκαθάρισε τον λόγο που διακόπηκε η συνεργασία τους. «Συνεργαζόμουν τα τελευταία χρόνια με τη Φαίη Σκορδά, την οποίαν τη λατρεύω, είναι απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω δουλέψει. Αλλά πραγματικά δεν μπορούσα άλλο να συνεχίσω. Δεν μπορούσα να ξυπνάω τόσο πρωί.

Με ενοχλεί όταν βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και με τη Δέσποινα Βανδή μιλάμε. Στην αρχή δεν ήταν και πολύ ok, γιατί έφυγα εγώ λίγο απότομα. Έγινε ένα μπερδεματάκι αλλά όλα καλά. Θα της στείλω τώρα μήνυμα, θα μου απαντήσει» είπε ο κομμωτής.

Για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, εξομολογήθηκε: «Εγώ με την Ελένη, σε γενικές γραμμές, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Σαφώς και χρωστάω στην Ελένη πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας μου.

Ήταν ένας τεράστιος κύκλος 18 χρόνων και θεωρώ απλά ότι έκλεισε ο κύκλος αυτός. Δεν έχω επικοινωνήσει έκτοτε, για να τα λέω αυτά, ούτε εγώ ούτε εκείνη. Αλλά μπορεί και κάποια στιγμή να την πάρω και ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Γιατί δεν θα σου πω ότι κάποιες στιγμές δεν το έχω σκεφτεί».

