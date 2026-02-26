Ανδρέας Μικρούτσικος για Ελένη Μενεγάκη: «Όταν ο έρωτας της ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Μία μεγάλη αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Anestea The Podcast» και στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και ένα απόσπασμα προβλήθηκε στο «Buongiorno» το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026). Ανάμεσα στα όσα είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε ότι ο ίδιος έκρυβε την Ελένη Μενεγάκη στο σπίτι του όταν ένας έρωτάς της ήταν κρυφός.

Παρόλο που δεν ανέφερε το όνομα του τότε συντρόφου της γνωστής παρουσιάστριας που βρισκόταν στα πρώτα βήματά της στην τηλεόραση, σημείωσε ότι η τότε κρυφή σχέση στη συνέχεια νομιμοποιήθηκε.

«Όταν ο έρωτας της Ελένης ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν… Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα με τον καλό της και ήμασταν από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω», δήλωσε.

«Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη. Και την εκπομπή της ως έγκυος, και κάλυψη, και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δε μιλάω στο βρόντο…», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Η σχέση νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή», είπε ακόμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, δίχως να αναφέρει ξεκάθαρα ότι μιλάει για τον τότε δεσμό της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου.

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε και στη Ρούλα Κορομηλά.

«Η Ρούλα Κορομηλά ήταν “διαόλου κάλτσα”. Εκείνη έστησε το πρωινό, είναι δική της ιδέα…», είπε χαρακτηριστικά.