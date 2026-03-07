Βασίλης Τερλέγκας: Μια φορά έπαθα γάγγλιο, μια πάθηση του χεριού, από τα πολλά αυτόγραφα

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Τερλέγκας και μίλησε για την αγάπη του κόσμου που έχει εισπράξει όλα τα χρόνια που ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας το Σάββατο (07.03.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε στα τραγούδια του, στα «σκυλάδικα» αλλά και στους νέους καλλιτέχνες. Μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Τερλέγκας σημείωσε ότι κάποια στιγμή υπέγραψε τόσα πολλά αυτόγραφα που έπαθε γάγγλιο στο χέρι του.

«Ήθελα πάντα να εκφράζομαι και να μιλάω στους ανθρώπους με έναν άλλον διαφορετικό τρόπο. Με ποίηση και μουσική. Πολλές φορές η ποίηση η δική μου, είναι αλληγορική τελείως. Το τραγούδι μου είναι τελείως αλληγορικό, δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Και αυτό με κάνει να επικοινωνώ με τους ανθρώπους καλύτερα, με τον ψυχισμό παρά με τη λογική, γιατί η λογική είναι αρρώστια των διανοουμένων. Η λογική της καρδιάς είναι εκείνη που μιλάει», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Με έχουν αντιγράψει, αλλά με άλλα λόγια. Υπάρχει ένα τραγούδι δικό μου που λέει “Καιρός να φύγω, με θέλουν πίσω οι αετοί και τα ξωκλήσια κλαιν”, και ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής έγραψε “Ώρα να φεύγω”», παραδέχτηκε ακόμα.

Αμέσως μετά απάντησε για τους χώρους διασκέδασης που λένε «σκυλάδικα», υπογραμμίζοντας: «Κάθε χώρος διασκέδασης λέγεται “σκυλάδικο”. Άλλο “σκυλάδικο” και άλλο παρακμή. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι αυτής της αισθητικής. Εντάξει;

Το λαϊκό τραγούδι… από πού να πιαστούμε; Από το ρεμπέτικο; Εποχή του ’60 με τον Διονυσίου, Καζαντζίδη και όλους αυτούς; Τι ήταν, σκυλάδες ήταν αυτοί; Τραγουδισταράδες ήταν!

Τα καινούργια παιδιά όμως κυνηγάνε το σουξέ. Και εκεί, κυνηγώντας το σουξέ, πέφτουν σε μεγάλα λάθη. Δημιουργείται αυτό που λέμε, όχι τραγούδι ψυχής, αλλά τραγούδι βιομηχανοποιημένο. Η βιομηχανία του τραγουδιού δεν μου κάνει ρε παιδιά. Θέλω περισσότερη ψυχούλα».

Τέλος αποκάλυψε ότι έπαθε γάγγλιο στο χέρι εξαιτίας των πολλών αυτογράφων που κλήθηκε να υπογράψει.

«Μια φορά έπαθα γάγγλιο, είναι μια πάθηση του χεριού, από τα πολλά αυτόγραφα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου συνέβη. Και πήγα στο γιατρό και μου λέει “Δεν είναι τίποτα, θα σου βάλω ένα νόμισμα πάνω, θα βάλουμε μπεταντίν, δεν είναι τίποτα”. Το πιο όμορφο πράγμα που μου συνέβη ήταν αυτό», παραδέχτηκε ο Βασίλης Τερλέγκας.