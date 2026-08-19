Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Το τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με την κόρη τους στην Πάργα

Στην Πάργα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας, μαζί με τη δύο ετών κόρη τους, Ραφαηλία – Ματθίλδη. Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο από την παραλία.

Στη φωτογραφία, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας κάθονται δίπλα στη θάλασσα με την κόρη τους, η οποία δείχνει κάτι στους γονείς της, ενώ εκείνοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω της. Το στιγμιότυπο αποτυπώνει μια ήρεμη στιγμή από τις οικογενειακές τους διακοπές στην Πάργα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Η σχέση και η δημιουργία οικογένειας

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, με τους δύο να έχουν γνωριστεί μέσω κοινών παρέων και να επιλέγουν εξαρχής χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή.

Στις 30 Μαΐου 2024, η Βίκυ Κάβουρα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι. Για τον Γιώργο Τζαβέλλα ήταν το δεύτερο παιδί, καθώς έχει ήδη έναν γιο από προηγούμενο γάμο.

Ο γάμος και η βάφτιση

Στις 28 Μαΐου 2026, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο σε εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Λακωνία, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Δύο ημέρες αργότερα, ανήμερα των δεύτερων γενεθλίων της κόρης τους, πραγματοποιήθηκε η βάφτισή της στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη. Η μικρή πήρε τα ονόματα Ραφαηλία – Ματθίλδη.