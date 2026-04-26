Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: Τη βλέπω στα καλύτερά της, είναι χαρούμενη και ξεκούραστη

Η Βίκυ Σταυροπούλου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», μετά το τέλος του «J2US» το βράδυ του Σαββάτου (25-04-2026) και μίλησε για την Δανάη Μπάρκα, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τα τηλεοπτικά της σχέδια. Δήλωσε ασφαλής στο OPEN, ανέφερε ότι την επόμενη σεζόν θα πρωταγωνιστήσει σε σειρά του καναλιού και έπλεξε το εγκώμιο του Νίκου Κοκλώνη, με τον οποίο συνεργάζεται και είναι φίλος της.

Βίκυ Σταυροπούλου και Δανάη Μπάρκα συμπρωταγωνιστούν στη θεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», η οποία μετά την Αθήνα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Στο ξεκίνημα των δηλώσεών της, η 56χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στο J2US: «Εμένα το Just είναι μια γιορτή. Δηλαδή έρχομαι και διασκεδάζω. Μία έξοδος που δε χρειάζεται να ανέβω στα τραπέζια… Περνάω όμορφα στο Just, διασκεδάζω, αγαπώ πολύ τον Νίκο ως γνωστόν και όλη την παρέα. Ο Νίκος είναι ένα μικρό παιδί. Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η παιδικότητά του. Με διασκεδάζει αφάνταστα. Και φυσικά τρελαίνεται να με πειράζει και εγώ να τον πειράζω».

Σχετικά με τους guest κριτές, τόνισε: «Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί θα αδικήσω κάποιους. Κάνω ό,τι περνάει απ’ το χέρι μου για να νιώσουν όμορφα και χαλαρά. Και νομίζω ότι τα ’χουμε καταφέρει, γιατί ήταν όλοι ένας κι ένας».

Όταν ρωτήθηκε για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, απάντησε: «Ο Χρήστος δεν είναι γι’ αυτά. Είναι πιο σοβαρός άνθρωπος, δεν θα άντεχε να κάτσει τέσσερις ώρες σε μια καρέκλα, να κάνει τον χαριτωμένο».

Για τα τηλεοπτικά της σχέδια, αποκάλυψε: «Κατά καιρούς μου έχουν γίνει προσεγγίσεις, αλλά νιώθω πολύ ασφαλής με τη δουλειά μου. Και τώρα έρχεται και μία σειρά στο κανάλι, ήδη δουλεύουμε γι’ αυτό και θα τη δούμε του χρόνου».

Τέλος, αναφερόμενη στην κόρη της, Δανάη Μπάρκα, σημείωσε: «Τη βλέπω στα καλύτερά της. Είναι χαρούμενη, ξεκούραστη και έτοιμη να ’ρθει στη Θεσσαλονίκη και να τα σπάσει» και πρόσθεσε για τα σενάρια που αφορούν το τηλεοπτικό της μέλλον: «Εγώ γενικά δε θέλω να συμβουλεύω. Εγώ θέλω οι άνθρωποι, και ειδικά άνθρωποι τόσο ευφυείς, όσο είναι η Δανάη, και τόσο ταλαντούχοι, να κάνουν ό,τι τραβάει η ψυχή τους».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, μετά από ενάμιση χρόνο σχέσης, ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο βήμα και να ενώσουν για πάντα τις ζωές τους. Παράλληλα πρόσφατο δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» έκανε λόγο για γάμο.