«Shut up!»: αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση της Jamie Lee Curtis όταν άκουσε πως κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Everything Everywhere All At Once.

Και μπορεί η Άντζελα Μπάσετ να… «στράβωσε» που έχασε το Όσκαρ αλλά άπαντες αποθέωσαν την Jamie Lee Curtis, η οποία δεν μπορούσε και δεν ήθελε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Το έκανε κατά τη διάρκεια της συγκινητικής της ομιλίας, το έκανε και στα παρασκήνια όπου ο φωτογραφικός φακός του Reuters την «έπιασε» να σκουπίζει τα δάκρυά της.

Ήταν η πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ ύστερα από μια καριέρα σχεδόν 45 ετών. Και πλέον έχει… 100% επιτυχία.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή τόνισε πολλές φορές πως το Όσκαρ ανήκει σε όλους όσους την έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, στο καστ και τους ανθρώπους του Everything Everywhere All At Once και βέβαια στην οικογένειά της, τον σύζυγο και τις δυο κόρες τους. Μόνο όταν αναφέρθηκε στους γονείς της, μόνο τότε είπε «κέρδισα Όσκαρ»!

«Σταματήστε. Έχω 45 δευτερόλεπτα και υποσχέθηκα στην Jennie Yang, ότι θα τα κάνω καλά επειδή είμαι καλό κορίτσι», είπε μόλις ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε όσους τη χειροκροτούσαν όρθιοι στις… θέσεις τους!

«Ξέρω ότι φαίνεται σαν να είμαι μόνη μου εδώ πάνω αλλά είμαι εκατοντάδες άνθρωποι» είπε, ευχαριστώντας όλο το καστ και το συνεργείο της ταινίας. «Μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ».

«Στη dream team μου, μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ. Στην οικογένειά μου, τον υπέροχο άνδρα μου Κρίστοφερ Γκεστ, τις όμορφες κόρες μας στην Άννι και τη Ρούμπι, την αδελφή μου Κέλι, μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ.

Σε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν τις ταινίες genre, που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, τους χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μόλις κερδίσαμε ένα Όσκαρ, μαζί!».

Και συγκινημένη, αναφέρθηκε στους γονείς της, τον Τόνι Κέρτις και την Janet Leigh, οποίοι επίσης είχαν προταθεί για Όσκαρ. «Η μητέρα και ο πατέρας ήταν και οι δυο υποψήφιοι σε διαφορετικές κατηγορίες. Μόλις κέρδισα Όσκαρ», είπε ξεσπώντας σε κλάματα, με το Dolby Theatre να την καταχειροκροτεί ξανά.

Και αφού έστειλε φιλιά και υποκλίθηκε, αποχώρησε από τη σκηνή καταχειροκροτούμενη. Βρέθηκε εκεί λίγο αργότερα όταν το Everything Everywhere All At Once κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης ταινίας!