Η Λάνα Ντελ Ρέι θα είναι το μεγάλο όνομα στο Μουσικό Φεστιβάλ Hyde Park που θα γίνει στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, το Λονδίνο αυτό το καλοκαίρι.

Η τραγουδίστρια του «Born to Die» θα εμφανιστεί στο BST (British Summertime) Hyde Park στο κέντρο της πρωτεύουσας της Βρετανίας, του Λονδίνου, το οποίο γιορτάζει τη 10η επέτειό του, στις 9 Ιουλίου και φυσικά η Λάνα Ντελ Ρέι θα είναι το μεγάλο όνομα του μουσικού φεστιβάλ.

Το BST Hyde Park είναι σειρά συναυλιών που διοργανώνεται δύο ή τρία Σαββατοκύριακα κάθε καλοκαίρι στην Βρετανία με πολλούς καλλιτέχνες.

Η Λάνα Ντελ Ρέι θα συνοδεύεται από ειδικούς προσκεκλημένους στη συναυλία, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

“Taco Truck x VB” de Lana Del Rey ultrapassou DEZ MILHÕES de Streams no Spotify!



Agora é a 8ª música do álbum “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” a alcançar essa marca!



pic.twitter.com/ivmbF20tAh — Central Lana Del Rey 🌊 (@CentralLana) April 19, 2023

10 years ago, lana del rey released 'young and beautiful'. tumblr changed forever after this pic.twitter.com/bakwHPSfJu — NOSTALGIA (@notgwendalupe) April 21, 2023

Πρόσφατα επέστρεψε στα μουσικά δρώμενα με το τελευταίο της άλμπουμ, «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd», το οποίο θα συμπεριλάβει στη συναυλία της στο Hyde Park.

Στο Φεστιβάλ BST Hyde Park θα συμμετάσχουν επίσης οι Pink, Guns N Roses, Take That, Blackpink, Bruce Springsteen και Billy Joel, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.