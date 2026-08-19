«Without Blood»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας της Αντζελίνα Τζολί με τη Σάλμα Χάγιεκ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ για το «Without Blood», τη νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί, με τη Σάλμα Χάγιεκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το φιλμ, το οποίο υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία η Αντζελίνα Τζολί, βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Αλεσάντρο Μπαρίκο και κινείται γύρω από τον πόλεμο, το τραύμα και την εκδίκηση.

Η Σάλμα Χάγιεκ υποδύεται στην ταινία της Αντζελίνα Τζολί τη Νίνα, μια γυναίκα που, μετά τη βίαιη δολοφονία της οικογένειάς της, ακολουθεί επί χρόνια ένα σχέδιο εκδίκησης. Στο πλευρό της εμφανίζεται ο Ντεμιάν Μπισίρ, ενώ το τρέιλερ δίνει μια πρώτη εικόνα από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική ένταση της ιστορίας.

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«Η εκδίκηση είναι το ναρκωτικό που μας επιτρέπει να πολεμάμε»

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του τρέιλερ, η Χάγιεκ, ως Νίνα, ακούγεται να λέει: «Η εκδίκηση είναι το ναρκωτικό που μας επιτρέπει να πολεμάμε».

Η ιστορία εκτυλίσσεται μετά το τέλος μιας σύγκρουσης και παρακολουθεί την ηρωίδα καθώς έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν, τη μνήμη και την ανάγκη για κάθαρση.

Η Χάγιεκ έχει αποκαλύψει ότι αρχικά δεν ήθελε να αναλάβει τον ρόλο, καθώς φοβόταν τη συναισθηματική επιβάρυνση που θα απαιτούσε.

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«Δεν ήθελα να κάνω την ταινία. Δεν ήθελα να είμαι η Νίνα», είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να επιστρέψει συναισθηματικά σε δύσκολες περιοχές της ζωής της.

Σάλμα Χάγιεκ: «Δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτείς»

Η ηθοποιός είχε περιγράψει τον ρόλο ως ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς, όπως σημείωσε, απαιτούσε διαρκή συναισθηματική εγρήγορση.

«Πρέπει να βρίσκεσαι στα όριά σου κάθε μέρα, κάθε ώρα της ημέρας, όσο υποδύεσαι αυτόν τον χαρακτήρα. Και δεν υπάρχει πουθενά να κρυφτείς», ανέφερε.

Η ίδια μίλησε ακόμη για τα θέματα της ταινίας, συνδέοντάς τα με την εμπειρία του τραύματος, της απώλειας δύναμης και της προσπάθειας να βρει κανείς ξανά τον έλεγχο της ζωής του.

Η έκτη σκηνοθετική δουλειά της Αντζελίνα Τζολί

Το «Without Blood» είναι η έκτη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί η Αντζελίνα Τζολί και η πρώτη μετά το «First They Killed My Father» του 2017.

Η Σάλμα Χάγιεκ έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας την Τζολί «την καλύτερη σκηνοθέτρια με την οποία έχω δουλέψει ποτέ».

Όπως έχει αναφέρει, η Τζολί τη στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, τόσο δημιουργικά όσο και συναισθηματικά, βοηθώντας την να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός χαρακτήρα που, όπως η ίδια παραδέχθηκε, αρχικά την τρόμαζε.