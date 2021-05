Aποκάλυψη από την Χάιντι Κλουμ. Το σούπερ μόντελ έκανε γνωστή μία ευχάριστη λεπτομέρεια με αφορμή τα γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης της, στο Instagram.

Η Χάιντι Κλουμ, που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, δημοσίευσε ένα βιντεάκι από την επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret, που συμμετείχε το 2003. Στη λεζάντα έγραψε: «Δεν είμαι μόνη που περπατώ εδώ»:

H Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε ότι ήταν έγκυος 4 μηνών στην κόρη της Leni. Και συνέχισε: «Σε αγαπούσα πριν γεννηθείς και θα σε αγαπώ αφού κλείσω τα μάτια μου, για πάντα».

