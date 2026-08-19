Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι στον Καναδά με τις κόρες τους – «Με όλη τη φαμίλια και ένα τροχόσπιτο»

Στον Καναδά ταξίδεψαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, επιλέγοντας για τις διακοπές τους έναν διαφορετικό τρόπο μετακίνησης και διαμονής. Το ζευγάρι μοιράστηκε μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την οικογενειακή τους εξόρμηση.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης δεν επέλεξαν ξενοδοχείο για την παραμονή τους, αλλά ένα τροχόσπιτο, με το οποίο ταξιδεύουν σε διαφορετικές περιοχές του Καναδά. Το υλικό που ανάρτησαν αποτυπώνει στιγμές από τη διαδρομή τους, αλλά και εξορμήσεις στη φύση μαζί με τις κόρες τους.

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Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: «Με όλη τη φαμίλια και ένα τροχόσπιτο»

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο δείχνουν την οικογένεια σε διάφορες στάσεις του ταξιδιού, με το τροχόσπιτο να αποτελεί τη βάση για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, το ζευγάρι έγραψε χαρακτηριστικά: «Καναδάς με όλη τη φαμίλια και ένα τροχόσπιτο…».