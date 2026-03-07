Χρήστος Βαλαβανίδης: Αντώνης Καφετζόπουλος, Καίτη Φίνου και Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρετούν τον σπουδαίο ηθοποιό

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (06.03.2026), βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλοί συνάδελφοί του θέλησαν να του πουν δημοσίως το στερνό «αντίο», κάνοντας αναρτήσεις στα social media.

Οι πρώτοι που έγραψαν για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη, ήταν εκείνοι που έκαναν γνωστό και τον θάνατό του, η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος.

Μέσα από τη σελίδα του Από Κοινού Θεάτρου στο Facebook, αποχαιρέτισαν τον καλό τους φίλο, γράφοντας: «Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους».

Αργότερα αρκετά ακόμα ηθοποιοί αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του Χρήστου Βαλαβανίδη, ανεβάζοντας φωτογραφίες του.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος μοιράστηκε μία κοινή τους φωτογραφία, χωρίς να κάνει κάποιο περεταίρω σχόλιο.

«Έφυγε ο Χρήστος Βαλαβανίδης… Αγαπημένος φίλος τότε με τον Ψάλτη… συνεργαστήκαμε πολλές φορές και θέατρο και κινηματογράφο… Γλεντήσαμε, διασκεδάσαμε αλλά πάνω απ’ όλα θα πω για την ευγένειά του, το θεατρικό του ήθος, τον επαγγελματισμό του και φυσικά το μεγάλο του ταλέντο… πάντα χαμογελαστός….

Το θέατρο έχασε έναν αξιόλογο ηθοποιό και η οικογένειά του τον άνθρωπό της… Συλλυπητήρια….

Καλό ταξίδι στο φως Χρήστο Βαλαβανίδη», έγραψε η Καίτη Φίνου.

Το δικό του αντίο είπε στον Χρήστο Βαλαβανίδη και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από την ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα, συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, την φύση, τα ζώα…

Θα μας λείψεις Χρήστο μου. Η τελευταία μας συνεργασία στο Εθνικό μας θέατρο στον “Εξηνταβελώνη” θα μου μείνει αξέχαστη. Κουράγιο στην γλυκιά σου Ασπασία και την κόρη σου. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι».