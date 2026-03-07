Χρήστος Βαλαβανίδης: Ο γάμος, το πρόβλημα υγείας, οι «Αυθαίρετοι» και η σπουδαία καριέρα

«Η γυναίκα μου με χαίρεται καλύτερα τώρα. Έχω γίνει λίγο πιο ευχάριστος και το εύχομαι να το δεχτεί ότι είμαι ευχάριστος μετά το εγκεφαλικό», είχε εξομολογηθεί ο Χρήστος Βαλαβανίδης στο παρελθόν για τη σύζυγό του .

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και βρήκε από νωρίς τον έρωτα στο πρόσωπο της Ασπασίας Κράλλη. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για περίπου 50 χρόνια και κατά τη διάρκεια του γάμου του απέκτησε μία κόρη, την Κατερίνα, η οποία είναι ψυχολόγος. Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, το 1996, δημιούργησαν μαζί το Aπό Μηχανής Θέατρο.

Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους», αναφέρουν στην ανακοίνωση στο Facebook.

Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, με ανάρτησή τους από το Από Κοινού Θέατρο στο Facebook.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε πρόβλημα με την καρδιά του τα τελευταία χρόνια και είχε περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο και τελικά κατέληξε . Μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές του επιτυχίες ήταν η σειρά του MEGA, «Οι αυθαίρετοι», ενώ παράλληλα με την καριέρα του είχε χτίσει και μία ευτυχισμένη ζωή στο πλευρό της συζύγου του, Ασπασίας Κράλλη, με την οποία είχαν αποκτήσει μία κόρη, την Κατερίνα.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του και διένυσε αμέτρητα χιλιόμετρα στο θεατρικό σανίδι, ενώ παράλληλα είχε μία εξαιρετική πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (06.03.2026), ενώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

To πρόβλημα υγείας και η τελευταία συνέντευξη

Ο Χρήστος Βαβαλανίδης το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του και μάλιστα είχε περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε δώσει τον Ιανουάριο του 2026 την τελευταία του συνέντευξη, μιλώντας την Τρίτη (06.01.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε αναφερθεί στο πρόβλημα της υγείας του, τονίζοντας ότι αυτό που έχει είναι σοβαρό.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε», δήλωνε τότε ο Χρήστος Βαλαβανίδης, αλλά δυστυχώς τελικά δεν τα κατάφερε.

«Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά», είχε εξομολογηθεί ακόμα για το πρόβλημα της υγείας του.

Μάλιστα είχε αναφερθεί και στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία, λέγοντας: «Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα. Το περιβάλλον, άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουνε σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβότανε βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».

Οι «Αυθαίρετοι» και η σπουδαία καριέρα

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό, μέσα από τη σειρά «Οι Αυθαίρετοι», ένα από τα πρώτα σίριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης που προβλήθηκε στο MEGA, τις σεζόν 1989 - 1991.

Ήταν μία μαύρη κωμωδία που εξιστόρησε την αντιπαλότητα δύο οικογενειών και τις περιπέτειες τους, και κατά κάποιον τρόπο καυτηρίαζε την αρνητική συμπεριφορά και εκδοχή της Έλληνας, με τις εμφανείς πολιτικές προεκτάσεις, για παράδειγμα τα μικρά ονόματα των δύο βασικών αντίπαλων χαρακτήρων, Ανδρέα και Κώστα, που παραπέμπουν στα ονόματα των δύο μονομάχων του δικομματικού συστήματος της εποχής, του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου και της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κώστα Χατζηγιώργη, ενώ το υπόλοιπο καστ αποτελούνται από τους ηθοποιούς: Δημήτρη Πουλικάκο, Βάσια Τριφύλλη, Νατάσα Τσακαρισιάνου, Θέμη Μάνεση, Βάνα Παρθενιάδου, Εμμανουέλα Αλεξίου και Ισαβέλλα Βλασιάδου.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους, καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στη μακρά πορεία του υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη της υποκριτικής τέχνης, όπως το αρχαίο δράμα, την αττική κωμωδία, το κωμειδύλλιο, την οπερέτα, το σύγχρονο και μουσικό θέατρο, την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων οι «Μορμόλης», «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας – Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ερμήνευσε τον Στέλιο στην «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβος Καμπανέλλης, σε σκηνοθεσία του Γιώργο Μιχαηλίδη. Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το Από Μηχανής Θέατρο, μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Αργότερα συμμετείχε σε παραστάσεις όπως οι «Φυλλωσιές» του Lars Norén, η «Αντίστροφη ψυχολογία» του Charles Ludlam, οι «Σιδεράδες» του Miloš Nikolić και η «Άτακτη τάξη», ένα παντομιμικό έργο που δημιούργησε σε συνεργασία με την Ασπασία Κράλλη. Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 παρουσίασε τον μονόλογο «Εγώ, η μάνα μου» του Joop Admiraal.

Ερμήνευσε επίσης τον Alfred Hitchcock στο έργο «Hitchcock Blonde», καθώς και τον αρχηγό της συμμορίας στη θεατρική διασκευή του «Dogville» του Lars von Trier στο Εθνικό Θέατρο. Στη «Δωδέκατη νύχτα» του William Shakespeare, με το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, υποδύθηκε τον σερ Τόμπι. Στο «Τάνγκο» του Sławomir Mrożek ερμήνευσε τον Στόμιλ, ενώ το 2006 εμφανίστηκε στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στις «Σφήκες» του Αριστοφάνη, στον ρόλο του Βδελυκλέωνα. Την περίοδο 2006-2007 συμμετείχε επίσης στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου» στον ρόλο του Μούσνικ.