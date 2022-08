Η Άμπερ Χερντ βρέθηκε στο προσκήνιο μετά το διαζύγιο με τον Τζόνι Ντεπ και την πολύκροτη δίκη για την προσωπική τους διαμάχη, το οποίο και έχασε τελικά, με αποτέλεσμα να οφείλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στον πρώην συζυγό της.

Το γεγονός φαίνεται ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το πρακτορείο Zen Models, προσφέροντας στην Άμπερ Χερντ το ποσό των 9 εκατομμυρίων δολλάρια για να πρωταγωνιστήσει σε ταινία ερωτικού περιεχομένου.

«Είμαστε σε επαφή με μια ομάδα εταιρειών παραγωγής ταινιών για ενήλικες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν στην κυρία Χερντ ένα συμβόλαιο για να παίξει σε μια παραγωγή ψυχαγωγίας ενηλίκων. Η εταιρεία προσπάθησε να δώσει στη Χερντ μια λύση σε μερικά από τα πιθανά οικονομικά της προβλήματα, ενώ εμείς κυνηγάμε νέα πρόσωπα σε ταινίες για ενήλικες». δήλωσε σχετικά, η πρόεδρος του πρακτορείου, Βερόνικα Μαδαριάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άμπερ Χερντ έχει ήδη δει να κυκλοφορεί υλικό ερωτικού περιεχομένου με πρωταγωνίστρια την ίδια, στο… περίφημο “Fappening”, όταν χάκερ είχαν “χτυπήσει” τα cloud διασήμων του Hollywood.

