Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023 ανακοινώθηκαν σήμερα (12.12.2022) στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, για την 80η τελετή απονομής που θα γίνει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023.
Από τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023 ξεχωρίζει η ταινία «Τα Πνεύματα του Ινίσεριν» (The Banshees of Inisherin), καθώς συγκέντρωσε 8, όπως και η ταινία Everything Everywhere All at Once, η οποία συγκέντρωσε 6.
Εντυπωσιακά είναι και τα νούμερα του Netflix και του HBO Max, αφού συγκεντρώνουν 14 υποψηφιότητες το καθένα στις τηλεοπτικές κατηγορίες, με τη σειρά «Abbott Elementary» να συγκεντρώνει 5 υποψηφιότητες ενώ οι σειρές «The Crown», «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», «Only Murders In The Building», «Pam & Tommy» και «The White Lotus» να συγκεντρώνουν από 4 η κάθε μία.
Οι πέντε υποψήφιοι για καθεμία από τις 27 κατηγορίες βραβείων ανακοινώθηκαν από τους Mayan Lopez και Selenis Leyva της νέας κωμικής σειράς του NBC Lopez vs. Lopez και την Helen Hoehne, πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA).
Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από 96 μέλη και, για πρώτη φορά, 103 διεθνείς ψηφοφόρους από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας. Αυτή η ποικιλόμορφη ομάδα ψηφοφόρων εκπροσωπεί 62 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι στις Χρυσές Σφαίρες 2023
Κινηματογράφος
BEST MOTION PICTURE – DRAMA
- AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- ELVIS (Warner Bros)
- THE FABELMANS (Universal Pictures)
- TÁR (Focus Features)
- TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA
- CATE BLANCHETT για το TÁR
- OLIVIA COLMAN για το EMPIRE OF LIGHT
- VIOLA DAVIS για το THE WOMAN KING
- ANA DE ARMAS για το BLONDE
- MICHELLE WILLIAMS για το THE FABELMANS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
- AUSTIN BUTLER για το ELVIS
- BRENDAN FRASER για το THE WHALE
- HUGH JACKMAN για το THE SON
- BILL NIGHY για το LIVING
- JEREMY POPE για το THE INSPECTION
BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
- BABYLON (Paramount Pictures)
- THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
- EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
- GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
- TRIANGLE OF SADNESS (Neon)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
- LESLEY MANVILLE για το MRS. HARRIS GOES TO PARIS
- MARGOT ROBBIE για το BABYLON
- ANYA TAYLOR-JOY για το THE MENU
- EMMA THOMPSON για το GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
- MICHELLE YEOH για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
- DIEGO CALVA για το BABYLON
- DANIEL CRAIG για το GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
- ADAM DRIVER για το WHITE NOISE
- COLIN FARRELL για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- RALPH FIENNES για το THE MENU
BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
- GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)
- INU-OH (GKIDS)
- MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
- PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
- TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Congratulations to the nominees for Best Picture – Animated— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 12, 2022
✨ Guillermo del Toro's Pinocchio
✨ Inu-Oh
✨ Marcel the Shell with Shoes On
✨ Puss In Boots: The Last Wish
✨ Turning Red #GoldenGlobes pic.twitter.com/nF1ufEx4Oz
BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)
- ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
- ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
- CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
- DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
- RRR (INDIA) (Variance Films)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
- ANGELA BASSETT για το BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
- KERRY CONDON για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- JAMIE LEE CURTIS για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- DOLLY DE LEON για το TRIANGLE OF SADNESS
- CAREY MULLIGAN για το SHE SAID
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
- BRENDAN GLEESON για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- BARRY KEOGHAN για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- BRAD PITT για το BABYLON
- KE HUY QUAN για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- EDDIE REDMAYNE για το THE GOOD NURSE
BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
- JAMES CAMERON για το AVATAR: THE WAY OF WATER
- DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- BAZ LUHRMANN για το ELVIS
- MARTIN MCDONAGH για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- STEVEN SPIELBERG για το THE FABELMANS
BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
- TODD FIELD για το TÁR
- DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT για το EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
- MARTIN MCDONAGH για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- SARAH POLLEY για το WOMEN TALKING
- STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER για το THE FABELMANS
Congratulations to the nominees for Best Screenplay – Motion Picture #GoldenGlobes pic.twitter.com/MWiFw8Hgpl— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 12, 2022
BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
- CARTER BURWELL για το THE BANSHEES OF INISHERIN
- ALEXANDRE DESPLAT για το GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
- HILDUR GUÐNADÓTTIR για το WOMEN TALKING
- JUSTIN HURWITZ για το BABYLON
- JOHN WILLIAMS για το THE FABELMANS
BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE
- “CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING
Music by: Taylor Swift
Lyrics by: Taylor Swift
- “CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Music by: Alexandre Desplat
Lyrics by: Roeban Katz, Guillermo del Toro
- “HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK
Music by: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
Lyrics by: Lady Gaga, BloodPop
- “LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Music by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
Lyrics by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
- “NAATU NAATU” — RRR
Music by: M.M. Keeravani
Lyrics by: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj
Τηλεόραση
BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
- BETTER CALL SAUL (AMC+/AMC)
- THE CROWN (NETFLIX)
- HOUSE OF THE DRAGON (HBO MAX)
- OZARK (NETFLIX)
- SEVERANCE (APPLE TV+)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
- EMMA D’ARCY για το HOUSE OF THE DRAGON
- LAURA LINNEY για το OZARK
- IMELDA STAUNTON για το THE CROWN
- HILARY SWANK για το ALASKA DAILY
- ZENDAYA για το EUPHORIA
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
- JEFF BRIDGES για το THE OLD MAN
- KEVIN COSTNER για το YELLOWSTONE
- DIEGO LUNA για το ANDOR
- BOB ODENKIRK για το BETTER CALL SAUL
- ADAM SCOTT για το SEVERANCE
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
- ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
- THE BEAR (FX)
- HACKS (HBO MAX)
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
- WEDNESDAY (NETFLIX)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
- QUINTA BRUNSON για το ABBOTT ELEMENTARY
- KALEY CUOCO για το THE FLIGHT ATTENDANT
- SELENA GOMEZ για το ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JENNA ORTEGA για το WEDNESDAY
- JEAN SMART για το HACKS
Congratulations to the nominees for Best Television Actress – Musical/Comedy Series— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 12, 2022
✨ Quinta Brunson – Abbott Elementary
✨ Kaley Cuoco – The Flight Attendant
✨ Selena Gomez – Only Murders in the Building
✨ Jenna Ortega – Wednesday
✨ Jean Smart – Hacks #GoldenGlobes pic.twitter.com/ha6ix6ZKTG
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
- DONALD GLOVER για το ATLANTA
- BILL HADER για το BARRY
- STEVE MARTIN για το ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- MARTIN SHORT για το ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JEREMY ALLEN για το WHITE THE BEAR
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- BLACK BIRD (APPLE TV+)
- DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY (NETFLIX)
- THE DROPOUT (HULU)
- PAM & TOMMY (HULU)
- THE WHITE LOTUS (HBO MAX)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- JESSICA CHASTAIN για το GEORGE & TAMMY
- JULIA GARNER για το INVENTING ANNA
- LILY JAMES για το PAM & TOMMY
- JULIA ROBERTS για το GASLIT
- AMANDA SEYFRIED για το THE DROPOUT
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- TARON EGERTON για το BLACK BIRD
- COLIN FIRTH για το THE STAIRCASE
- ANDREW GARFIELD για το UNDER THE BANNER OF HEAVEN
- EVAN PETERS για το DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
- SEBASTIAN STAN για το PAM & TOMMY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- JENNIFER COOLIDGE για το THE WHITE LOTUS
- CLAIRE DANES για το FLEISHMAN IS IN TROUBLE
- DAISY EDGAR-JONES για το UNDER THE BANNER OF HEAVEN
- NIECY NASH για το DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
- AUBREY PLAZA για το THE WHITE LOTUS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- F. MURRAY ABRAHAM για το THE WHITE LOTUS
- DOMHNALL GLEESON για το THE PATIENT
- PAUL WALTER HAUSER για το BLACK BIRD
- RICHARD JENKINS για το DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
- SETH ROGEN για το PAM & TOMMY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
- ELIZABETH DEBICKI για το THE CROWN
- HANNAH EINBINDER για το HACKS
- JULIA GARNER για το OZARK
- JANELLE JAMES για το ABBOTT ELEMENTARY
- SHERYL LEE RALPH για το ABBOTT ELEMENTARY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
- JOHN LITHGOW για το THE OLD MAN
- JONATHAN PRYCE για το THE CROWN
- JOHN TURTURRO για το SEVERANCE
- TYLER JAMES WILLIAMS για το ABBOTT ELEMENTARY
- HENRY WINKLER για το BARRY
NOMINATIONS BY MOTION PICTURE DISTRIBUTOR
- Searchlight Pictures με 12
- A24 με 10
- Netflix με 9
- Paramount Pictures με 7
- Universal Pictures με 7
- Walt Disney Studios Motion Pictures με 5
- Focus Features με 4
- Warner Bros με 3
- Neon με 2
- Orion Pictures / United Artists Releasing με 2
- Sony Pictures Classics με 2
- Variance Films με 2
- Amazon Prime Video με 1
- Columbia Pictures με 1
- GKIDS με 1
- MUBI με 1
- TriStar Pictures με 1
NOMINATIONS BY TELEVISION DISTRIBUTOR
- HBO Max με 14
- Netflix με 14
- hulu με 10
- FX με 9
- ABC με 6
- Apple TV+ με 6
- AMC+/AMC με 2
- Disney+ με 1
- Paramount Network με 1
- Showtime με 1
- Starz με 1
NOMINATIONS BY MOTION PICTURE
- The Banshees of Inisherin με 8
- Everything Everywhere All at Once με 6
- Babylon με 5
- The Fabelmans με 5
- Elvis με 3
- Guillermo del Toro’s Pinocchio με 3
- TÁR με 3
- Avatar: The Way of Water με 2
- Black Panther: Wakanda Forever με 2
- Glass Onion: A Knives Out Mystery με 2
- The Menu με 2
- RRR με 2
- Top Gun: Maverick με 2
- Triangle of Sadness με 2
- Women Talking με 2
- All Quiet on the Western Front με 1
- Argentina, 1985 με 1
- Blonde με 1
- Close με 1
- Decision to Leave με 1
- Empire of Light με 1
- Good Luck to You, Leo Grande με 1
- The Good Nurse με 1
- The Inspection με 1
- Inu-Oh με 1
- Living με 1
- Marcel the Shell with Shoes On με 1
- Mrs. Harris Goes to Paris με 1
- Puss in Boots: The Last Wish με 1
- She Said με 1
- The Son με 1
- Turning Red με 1
- The Whale με 1
- Where the Crawdads Sing με 1
- White Noise με 1
- The Woman King με 1
NOMINATIONS BY TELEVISION SERIES OR PROGRAM
- Abbott Elementary με 5
- The Crown με 4
- Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story με 4
- Only Murders in the Building με 4
- Pam & Tommy με 4
- The White Lotus με 4
- Black Bird με 3
- Hacks με 3
- Ozark με 3
- Severance με 3
- Barry με 2
- The Bear με 2
- Better Call Saul με 2
- The Dropout με 2
- House of the Dragon με 2
- The Old Man με 2
- Under the Banner of Heaven με 2
- Wednesday με 2
- Alaska Daily με 1
- Andor με 1
- Atlanta με 1
- Euphoria με 1
- Fleishman Is in Trouble με 1
- The Flight Attendant με 1
- Gaslit με 1
- George & Tammy με 1
- Inventing Anna με 1
- The Patient με 1
- The Staircase με 1
- Yellowstone με 1