Όλοι ψάχνουν τι ήταν αυτό που είπε η Selena Gomez στην Taylor Swift και στη φίλη της και προκάλεσε τη σοκαρισμένη αντίδρασή τους στις Χρυσές Σφαίρες που απονεμήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.1.2024, ώρα Ελλάδας), με τους περισσότερους να πιστεύουν ότι η 31χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια «τα έβαλε» με την Kylie Jenner.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από τις Χρυσές Σφαίρες όπου η Selena Gomez λέει κάτι στην Taylor Swift και σε μια φίλη της, με τις δύο γυναίκες να αντιδρούν σοκαρισμένες και την 31χρονη να γνέφει καταφατικά και με μια έκδηλη απογοήτευση στο πρόσωπό της.

Γιατί, όμως, απογοητεύτηκε η Selena Gomez; Οι τηλεθεατές και οι χρήστες των social media λένε ότι η 31χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια εξιστορούσε στην Taylor Swift και στη φίλη της ότι ζήτησε από τον Timothée Chalamet να βγάλουν μια φωτογραφία και η Kylie Jenner της είπε όχι!

Αυτό έγραψαν στο Twitter κάτι χρήστες, ότι η Σελένα Γκόμεζ ίσως να λέει στην Τέιλορ Σουίφτ: «Ζήτησα μια φωτογραφία μαζί του και εκείνη (σ.σ. η Τζένερ) είπε όχι». Η φίλη της ρώτησε έκπληκτη: «Με τον Τιμοτέ;» και η Γκόμεζ έγνεψε καταφατικά και απογοητευμένη.

