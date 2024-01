Η χιουμοριστική πλευρά της Τζένιφερ Λόρενς ξεδιπλώθηκε και πάλι στην φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, όταν βρέθηκε στην ίδια κατηγορία με την Έμμα Στόουν διεκδικώντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου Κωμωδίας ή Μιούζικαλ.

Όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών στην κατηγορία όπου συμμετείχε και η πρωταγωνίστρια του Γιώργου Λάνθιμου, Έμμα Στόουν, τότε η Τζένιφερ Λόρενς γύρισε και απείλησε αστειευόμενη στην κάμερα. «Αν δεν νικήσω, φεύγω», είπε η ηθοποιός.

Όταν ωστόσο όταν ήρθε η στιγμή που ανακοινώθηκε η νίκη της Έμμα Στόουν για την ερμηνεία της στο «Poor Things», η Τζένιφερ Λόρενς σηκώθηκε όρθια και άρχισε να ζητωκραυγάζει για την φίλη της που κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο.

