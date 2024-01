Ο θρύλος των ιαπωνικών ταινιών animation Χαγιάο Μιγιαζάκι κέρδισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα σε ηλικία 82 ετών για το φιλμ «The Boy and the Heron».

Η ιστορική βράβευση του Χαγιάο Μιγιαζάκι επίσης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μη αγγλόφωνη ταινία κινουμένων σχεδίων κερδίζει Χρυσή Σφαίρα.

Το νέο αυτό ρεκόρ του Ιάπωνα δημιουργού έρχεται για μια ταινία που επικεντρώνεται σε ένα νεαρό αγόρι αφού χάνει τη μητέρα του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συναντά έναν μυστηριώδη ερωδιό που μιλάει. Η πολυβραβευμένη ταινία απηχεί μέρη της ιστορίας της ζωής του Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Όπως στην ταινία «The Boy and the Heron», έτσι και η οικογένειά του σκηνοθέτη αναγκάστηκε να καταφύγει στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο δημιουργός εμβληματικών ταινιών animation είχε επίσης έναν βαθύ δεσμό με τη μητέρα του, η οποία λέγεται ότι είχε μεγάλη επιρροή στο έργο του και στους δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες που υπάρχουν στις ταινίες του.

Η ταινία «The Boy and the Heron» ανήκει στην θρυλική ιαπωνική εταιρεία παραγωγής Studio Ghibli που ίδρυσε ο Μιγιαζάκι μαζί με τους Ιζάο Τακαχάκα και Τοσίο Σουζούκι. Το Studio Ghibli έχει προσφέρει σημαντικές ταινίες όπως το Spirited Away, το Ponyo ή το Howl’s Moving Castle.

Έργο ζωής φαίνεται να είναι το «The Boy and the Heron» για τον Χαγιάο Μιγιαζάκι, ο οποίος είχε ενώ συνταξιοδοτηθεί επανήλθε για να γυρίσει την ταινία η παραγωγή της οποίας κράτησε επτά χρόνια. Ο Μιγιαζάκι έγραψε το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας και τη σκηνοθέτησε.

Ο παραγωγός Τοσίο Σουζούκι, είπε πέρυσι, σύμφωνα με το BBC, ότι είναι μια από τις πιο ακριβές ιαπωνικές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ.

Παρόλο που οι δημιουργοί της ταινίας δεν ήταν παρόντες στο Λος Άντζελες για να παραλάβουν το βραβείο, σήμερα (8.1.2024) ο Τοσίο Σουζούκι δήλωσε: «Είναι η πρώτη Χρυσή Σφαίρα που απονέμεται σε ταινία του Studio Ghibli και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα».

Ανάμεσα στις ταινίες που διεκδικούσαν την Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ήταν και τα «Wish» και «Elemental» της Disney.