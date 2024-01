Τον γύρο του ίντερνετ κάνουν τα τρυφερά φιλιά που αντάλλαξαν ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ στις Χρυσές Σφαίρες. Αν και ο 28χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε μόνος του στο κόκκινο χαλί, λίγο αργότερα εθεάθη δίπλα του η διάσημη τηλεπερσόνα στο τραπέζι της τελετής απονομή.

Το ζευγάρι συζητάει πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Η Κάιλι Τζένερ φτιάχνει το κοστούμι του Τιμοτέ Σαλαμέ και χαϊδεύει το στήθος του ενώ μαγνητίζουν όλες τις κάμερες στις Χρυσές Σφαίρες. Τα δύο φιλιά που αντάλλαξαν καταγράφηκαν και από πολλούς τηλεθεατές, οι οποίοι ανέβασαν τα πλάνα στα social media.

Είναι γνωστό εδώ και λίγο καιρό πως ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι ζευγάρι. Οι δυο τους επιβεβαίωσαν το ειδύλλιό τους σε μια συναυλία της Μπιγιόνσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο φακός τους «έπιασε» να ανταλλάζουν φιλιά αγκαλιασμένοι.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου Κωμωδίας ή Μιούζικαλ για τον ρόλο του στην ταινία Wonka. Ωστόσο, το βραβείο απονεμήθηκε στον Πολ Τζιαμάτι για την ερμηνεία του στην ταινία The Holdovers του Αλεξάντερ Πέιν.



Do Kylie and Timothée know that the ad breaks on the Golden Globe website is just a fan cam of them pic.twitter.com/QIbs42Ofhi