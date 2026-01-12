Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι viral στιγμές – Το αστείο για την ηλικία του Ντι Κάπριο και το φιλί Τιμοτέ Σαλαμέ με Κάιλι Τζένερ

Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 05.01.2026, προσφέροντας άλλη μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση με τους ηθοποιούς να γιορτάζουν τις επιτυχίες και τα βραβεία τους.

Ωστόσο, οι Χρυσές Σφαίρες είχαν κι όλα όσα λατρεύει το ίντερνετ: αμήχανες αντιδράσεις, ανελέητο χιούμορ, απρόσμενες νίκες και viral στιγμές. Η 83η απονομή των βραβείων στο Λος Άντζελες μπορεί να τίμησε τις καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς, όμως πολύ γρήγορα τα τρόπαια πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και τη σκυτάλη πήραν οι αντιδράσεις των σταρ.

Από το δημόσιο «σ’ αγαπώ» του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ μέχρι τη γκριμάτσα της της Αμάντα Σάιφρεντ που αναλύθηκε καρέ-καρέ στα social media. Και φυσικά, η οικοδέσποινα Νίκι Γκλέιζερ φρόντισε από το πρώτο λεπτό να ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν θα έφευγε αλώβητος αυτή τη νύχτα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας, η Νίκι Γκλέιζερ άνοιξε τη βραδιά με έναν μονόλογο που ισορροπούσε επικίνδυνα ανάμεσα στο ατρόμητο και το σοκαριστικό και δεν χαρίστηκε σε κανέναν.

Με αιχμές για την πολιτική, τη βιομηχανία του θεάματος και συγκεκριμένους σταρ πρώτης γραμμής, προκάλεσε γέλια αλλά και αμήχανες σιωπές στους διάσημους καλεσμένης της βραδιάς των Χρσυών Σφαιρών. Το μήνυμα ήταν σαφές: απόψε, κανείς δεν είναι εκτός στόχου.



Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γελά με το αστείο για την ηλικία

Ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στο στόχαστρό της ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η Γκλέιζερ άρχισε με εγκωμιαστικά σχόλια για την καριέρα του, τις συνεργασίες του με σπουδαίους σκηνοθέτες και τα βραβεία του – για να καταλήξει στο αστείο που «πάγωσε» την αίθουσα:

«Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30».



Η αίθουσα γέμισε με επιφωνήματα και γέλια … τον ίδιο τον Ντι Κάπριο να γελάει. Η Γκλέιζερ έκανε μια ψευδο-απολογία για να επιστρέψει αμέσως δριμύτερη, δηλώνοντας πως «δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα». Το στιγμιότυπο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Και σαν να μην έφτανε το αστείο για την ηλικία του, ο Ντι Κάπριο «συνελήφθη» από τις κάμερες να κάνει υπερβολικές εκφράσεις και χειρονομίες στα διαλείμματα.

Το ίντερνετ τον ανακήρυξε νέο βασιλιά των memes, με τους φανς να λατρεύουν την τόσο ανέμελη πλευρά του, που δεν έχουν συνηθίσει.



Το σοκ με το αστείο για τον Επστάιν

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Γκλέιζερ πέταξε σπόντα για τις λίστες Επστάιν μόλις δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της τελετής. «Τόσοι A-listers εδώ απόψε – δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε μια λίστα που έχει υποστεί βαριά λογοκρισία», είπε, προκαλώντας εμφανή αμηχανία. Αργότερα «βράβευσε» το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ για το καλύτερο μοντάζ και σατίρισε ευθέως και το CBS News.

Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Το καυτό φιλί που συζητήθηκε – σχεδόν – όσο το βραβείο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ δεν προσπάθησαν ιδιαίτερα να κρύψουν τον έρωτά τους. Αν και η Τζένερ απέφυγε το κόκκινο χαλί, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του ηθοποιού μέσα στην αίθουσα.

Όταν ο Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για το Marty Supreme, έκανε μια συγκρατημένη, συναισθηματική ομιλία – για να κλείσει με το πολυαναμενόμενο «σ’ αγαπώ» προς τη σύντροφό του και ένα γρήγορο φιλί που κατέκλυσε τα social media.



Η γκριμάτσα της Αμάντα Σάιφρεντ που έγινε meme

Η Αμάντα Σάιφρεντ έγινε άθελά της το πιο πολυσυζητημένο meme της βραδιάς όταν οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου από τη Rose Byrne.

Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, φάνηκε να κάνει μια γκριμάτσα πριν χαμογελάσει και χειροκροτήσει.

Πάντως ειδικοί στη γλώσσα του σώματος έσπευσαν να εξηγήσουν ότι επρόκειτο για μια «χιουμοριστική έκφραση απογοήτευσης» και όχι κακοήθεια.

Το μαλλί του Γκλεν Πάουελ … δίχασε το ίντερνετ

Ο Γκλεν Πάουελ εμφανίστηκε με πιο μακριά, ξανθά μαλλιά, γυαλιά και μπλε βελούδινο σμόκιν και το X πήρε φωτιά. Άλλοι τον αποθέωσαν, άλλοι έγραψαν ότι «ο κομμωτής τον πρόδωσε».

Η Έιμι Πόλερ κερδίζει τον πρώην σύζυγο και τρολάρει τους πάντες

Η Έιμι Πόλερ κέρδισε την πρώτη Χρυσή Σφαίρα για Podcast, νικώντας – μεταξύ άλλων – τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Αρνέτ. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, σχολίασε με αυτοσαρκασμό την κατάσταση και δεν παρέλειψε να «πειράξει» τους υπόλοιπους υποψήφιους. Το διαδίκτυο χαρακτήρισε τη στιγμή «θρίαμβο μετά το διαζύγιο».

Η Τζούλια Ρόμπερτς απλά εκθαμβωτική

Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά όταν η Τζούλια Ρόμπερτς ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει βραβείο, το κοινό σηκώθηκε όρθιο. Εκείνη το απόλαυσε στο έπακρο, αστειευόμενη πως «θα είναι ανυπόφορη για τουλάχιστον μία εβδομάδα».

Με μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη και τη διακριτική φινέτσα, η Τζούλια Ρόμπερτς απέδειξε ξανά στις Χρυσές Σφαίρες 2026 πώς ένα τολμηρό ντεκολτέ μπορεί να δείχνει απόλυτα κομψό και σύγχρονο.

Στο κόκκινο χαλί της φετινής διοργάνωσης, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Armani. Το φόρεμα, με εφαρμοστή γραμμή, εφαρμοστούς ώμους και βαθύ V, συνδύαζε αυστηρότητα και θηλυκότητα, χωρίς ίχνος υπερβολής.

Η ίδια, υποψήφια φέτος για τον ρόλο της στην ταινία Witch Hunt του Λούκα Γκουαντανίνο, θυμήθηκε μπροστά στις κάμερες τα πρώτα της βήματα στις Χρυσές Σφαίρες και τη στιγμή που, το 1989, έγραψε ιστορία φορώντας το θρυλικό πλέον γκρι κοστούμι Armani για το Steel Magnolias.

Η αναφορά αυτή λειτούργησε σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, υπογραμμίζοντας τη συνέπεια του προσωπικού της στιλ.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και η στιλίστριά της, Ελίζαμπεθ Στιούαρτ, στόλισαν το βαθύ άνοιγμα του φορέματος με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν Swarovski – ένας έξυπνος τρόπος να «σπάσει» το ντεκολτέ, προσθέτοντας πόντους κομψότητας και τραβώντας το βλέμμα με εκλεπτυσμένο τρόπο.

Γουάντα Σάικς vs Ρίκι Τζερβέις

Η Γουάντα Σάικς παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό του απόντα Ρίκι Τζερβέις και φρόντισε να το κάνει… αξέχαστο.

Τον ευχαρίστησε «εκ μέρους του Θεού και της τρανς κοινότητας», αναφορά που προκάλεσε χειροκροτήματα και νέο κύμα συζητήσεων.

Μακόλεϊ Κάλκιν: η επιστροφή που συγκίνησε

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποθεώθηκε στην πρώτη του εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες μετά από 35 χρόνια. Με χιούμορ και συγκίνηση, θύμισε σε όλους γιατί παραμένει αγαπημένος του κοινού.

Όλοι οι νικητές της βραδιάς

Καλύτερη ταινία – Δράμα

ΝΙΚΗΤΗΣ: Hamnet

Frankenstein

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΗΣ: One Battle After Another

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Secret Agent

It Was Just an Accident

No Other Choice

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

ΝΙΚΗΤΗΣ: KPop Demon Hunters

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die, My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Wagner Moura – The Secret Agent

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Β’ Γυναικείος Ρόλος

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Β’ Ανδρικός Ρόλος

ΝΙΚΗΤΗΣ: Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Κινηματογραφική επιτυχία και εισπράξεις box office

ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερη Σκηνοθεσία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloe Zhao – Hamnet

Καλύτερο Σενάριο

ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Sinners

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

ΝΙΚΗΤΕΣ: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick – KPop Demon Hunters («Golden»)

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen – Avatar: Fire and Ash («Dream as One»)

Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners («I Lied to You»)

Stephen Schwartz – Wicked: For Good («No Place Like Home»)

Stephen Schwartz – Wicked: For Good («The Girl in the Bubble»)

Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams («Train Dreams»)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

ΝΙΚΗΤΗΣ: Ludwig Göransson – Sinners

Alexandre Desplat – Frankenstein

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Kanding Ray – Sirât

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

Καλύτερη Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Pitt

The Diplomat

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Καλύτερη Μίνι Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα (Σειρά)

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Rhea Seehorn – Pluribus

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα (Τηλεόραση)

ΝΙΚΗΤΗΣ: Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ (Τηλεόραση)

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jean Smart – Hacks

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ (Τηλεόραση)

ΝΙΚΗΤΗΣ: Seth Rogen – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Michelle Williams – Dying for Sex

Claire Danes – The Beast in Me

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – Long Bright River

Sarah Snook – All Her Fault

Robin Wright – The Girlfriend

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Stephen Graham – Adolescence

Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti – Black Mirror

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – The Beast in Me

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Erin Doherty – Adolescence

Carrie Coon – The White Lotus

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O’Hara – The Studio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee-Lou Wood – The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση

ΝΙΚΗΤΗΣ: Owen Cooper – Adolescence

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

Ashley Walters – Adolescence

Καλύτερη Παράσταση Stand-Up Comedy

ΝΙΚΗΤΗΣ: Ricky Gervais – Mortality

Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart – Acting My Age

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Sarah Silverman – Sarah Silverman: PostMortem

Φέτος, εκτός από κινηματογράφο και τηλεόραση, προστέθηκε και νέα κατηγορία για podcasts.

Καλύτερο Podcast

ΝΙΚΗΤΗΣ: Good Hang with Amy Poehler

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First από το NPR