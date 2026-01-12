Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι viral στιγμές – Το αστείο για την ηλικία του Ντι Κάπριο και το φιλί Τιμοτέ Σαλαμέ με Κάιλι Τζένερ

Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 05.01.2026, προσφέροντας άλλη μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση με τους ηθοποιούς να γιορτάζουν τις επιτυχίες και τα βραβεία τους.
Ωστόσο, οι Χρυσές Σφαίρες είχαν κι όλα όσα λατρεύει το ίντερνετ: αμήχανες αντιδράσεις, ανελέητο χιούμορ, απρόσμενες νίκες και viral στιγμές. Η 83η απονομή των βραβείων στο Λος Άντζελες μπορεί να τίμησε τις καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς, όμως πολύ γρήγορα τα τρόπαια πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και τη σκυτάλη πήραν οι αντιδράσεις των σταρ.
Από το δημόσιο «σ’ αγαπώ» του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ μέχρι τη γκριμάτσα της της Αμάντα Σάιφρεντ που αναλύθηκε καρέ-καρέ στα social media. Και φυσικά, η οικοδέσποινα Νίκι Γκλέιζερ φρόντισε από το πρώτο λεπτό να ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν θα έφευγε αλώβητος αυτή τη νύχτα
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας, η Νίκι Γκλέιζερ άνοιξε τη βραδιά με έναν μονόλογο που ισορροπούσε επικίνδυνα ανάμεσα στο ατρόμητο και το σοκαριστικό και δεν χαρίστηκε σε κανέναν.
Με αιχμές για την πολιτική, τη βιομηχανία του θεάματος και συγκεκριμένους σταρ πρώτης γραμμής, προκάλεσε γέλια αλλά και αμήχανες σιωπές στους διάσημους καλεσμένης της βραδιάς των Χρσυών Σφαιρών. Το μήνυμα ήταν σαφές: απόψε, κανείς δεν είναι εκτός στόχου.
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γελά με το αστείο για την ηλικία
Ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στο στόχαστρό της ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η Γκλέιζερ άρχισε με εγκωμιαστικά σχόλια για την καριέρα του, τις συνεργασίες του με σπουδαίους σκηνοθέτες και τα βραβεία του – για να καταλήξει στο αστείο που «πάγωσε» την αίθουσα:
«Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30».
Η αίθουσα γέμισε με επιφωνήματα και γέλια … τον ίδιο τον Ντι Κάπριο να γελάει. Η Γκλέιζερ έκανε μια ψευδο-απολογία για να επιστρέψει αμέσως δριμύτερη, δηλώνοντας πως «δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα». Το στιγμιότυπο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.
Και σαν να μην έφτανε το αστείο για την ηλικία του, ο Ντι Κάπριο «συνελήφθη» από τις κάμερες να κάνει υπερβολικές εκφράσεις και χειρονομίες στα διαλείμματα.
Το ίντερνετ τον ανακήρυξε νέο βασιλιά των memes, με τους φανς να λατρεύουν την τόσο ανέμελη πλευρά του, που δεν έχουν συνηθίσει.
Το σοκ με το αστείο για τον Επστάιν
Σαν να μην έφτανε αυτό, η Γκλέιζερ πέταξε σπόντα για τις λίστες Επστάιν μόλις δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της τελετής. «Τόσοι A-listers εδώ απόψε – δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε μια λίστα που έχει υποστεί βαριά λογοκρισία», είπε, προκαλώντας εμφανή αμηχανία. Αργότερα «βράβευσε» το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ για το καλύτερο μοντάζ και σατίρισε ευθέως και το CBS News.
Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ: Το καυτό φιλί που συζητήθηκε – σχεδόν – όσο το βραβείο
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ δεν προσπάθησαν ιδιαίτερα να κρύψουν τον έρωτά τους. Αν και η Τζένερ απέφυγε το κόκκινο χαλί, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του ηθοποιού μέσα στην αίθουσα.
Όταν ο Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για το Marty Supreme, έκανε μια συγκρατημένη, συναισθηματική ομιλία – για να κλείσει με το πολυαναμενόμενο «σ’ αγαπώ» προς τη σύντροφό του και ένα γρήγορο φιλί που κατέκλυσε τα social media.
Η γκριμάτσα της Αμάντα Σάιφρεντ που έγινε meme
Η Αμάντα Σάιφρεντ έγινε άθελά της το πιο πολυσυζητημένο meme της βραδιάς όταν οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου από τη Rose Byrne.
Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, φάνηκε να κάνει μια γκριμάτσα πριν χαμογελάσει και χειροκροτήσει.
Πάντως ειδικοί στη γλώσσα του σώματος έσπευσαν να εξηγήσουν ότι επρόκειτο για μια «χιουμοριστική έκφραση απογοήτευσης» και όχι κακοήθεια.
Το μαλλί του Γκλεν Πάουελ … δίχασε το ίντερνετ
Ο Γκλεν Πάουελ εμφανίστηκε με πιο μακριά, ξανθά μαλλιά, γυαλιά και μπλε βελούδινο σμόκιν και το X πήρε φωτιά. Άλλοι τον αποθέωσαν, άλλοι έγραψαν ότι «ο κομμωτής τον πρόδωσε».
Η Έιμι Πόλερ κερδίζει τον πρώην σύζυγο και τρολάρει τους πάντες
Η Έιμι Πόλερ κέρδισε την πρώτη Χρυσή Σφαίρα για Podcast, νικώντας – μεταξύ άλλων – τον πρώην σύζυγό της Γουίλ Αρνέτ. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, σχολίασε με αυτοσαρκασμό την κατάσταση και δεν παρέλειψε να «πειράξει» τους υπόλοιπους υποψήφιους. Το διαδίκτυο χαρακτήρισε τη στιγμή «θρίαμβο μετά το διαζύγιο».
Η Τζούλια Ρόμπερτς απλά εκθαμβωτική
Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά όταν η Τζούλια Ρόμπερτς ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει βραβείο, το κοινό σηκώθηκε όρθιο. Εκείνη το απόλαυσε στο έπακρο, αστειευόμενη πως «θα είναι ανυπόφορη για τουλάχιστον μία εβδομάδα».
Με μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη και τη διακριτική φινέτσα, η Τζούλια Ρόμπερτς απέδειξε ξανά στις Χρυσές Σφαίρες 2026 πώς ένα τολμηρό ντεκολτέ μπορεί να δείχνει απόλυτα κομψό και σύγχρονο.
Στο κόκκινο χαλί της φετινής διοργάνωσης, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Armani. Το φόρεμα, με εφαρμοστή γραμμή, εφαρμοστούς ώμους και βαθύ V, συνδύαζε αυστηρότητα και θηλυκότητα, χωρίς ίχνος υπερβολής.
Η ίδια, υποψήφια φέτος για τον ρόλο της στην ταινία Witch Hunt του Λούκα Γκουαντανίνο, θυμήθηκε μπροστά στις κάμερες τα πρώτα της βήματα στις Χρυσές Σφαίρες και τη στιγμή που, το 1989, έγραψε ιστορία φορώντας το θρυλικό πλέον γκρι κοστούμι Armani για το Steel Magnolias.
Η αναφορά αυτή λειτούργησε σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, υπογραμμίζοντας τη συνέπεια του προσωπικού της στιλ.
Η Τζούλια Ρόμπερτς και η στιλίστριά της, Ελίζαμπεθ Στιούαρτ, στόλισαν το βαθύ άνοιγμα του φορέματος με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν Swarovski – ένας έξυπνος τρόπος να «σπάσει» το ντεκολτέ, προσθέτοντας πόντους κομψότητας και τραβώντας το βλέμμα με εκλεπτυσμένο τρόπο.
Γουάντα Σάικς vs Ρίκι Τζερβέις
Η Γουάντα Σάικς παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό του απόντα Ρίκι Τζερβέις και φρόντισε να το κάνει… αξέχαστο.
Τον ευχαρίστησε «εκ μέρους του Θεού και της τρανς κοινότητας», αναφορά που προκάλεσε χειροκροτήματα και νέο κύμα συζητήσεων.
Μακόλεϊ Κάλκιν: η επιστροφή που συγκίνησε
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποθεώθηκε στην πρώτη του εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες μετά από 35 χρόνια. Με χιούμορ και συγκίνηση, θύμισε σε όλους γιατί παραμένει αγαπημένος του κοινού.
Όλοι οι νικητές της βραδιάς
Καλύτερη ταινία – Δράμα
ΝΙΚΗΤΗΣ: Hamnet
Frankenstein
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
ΝΙΚΗΤΗΣ: One Battle After Another
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία
ΝΙΚΗΤΗΣ: The Secret Agent
It Was Just an Accident
No Other Choice
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
ΝΙΚΗΤΗΣ: KPop Demon Hunters
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Die, My Love
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After the Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα
Wagner Moura – The Secret Agent
Joel Edgerton – Train Dreams
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Sinners
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
ΝΙΚΗΤΗΣ: Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung-Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia
Β’ Γυναικείος Ρόλος
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Blunt – The Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Β’ Ανδρικός Ρόλος
ΝΙΚΗΤΗΣ: Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Κινηματογραφική επιτυχία και εισπράξεις box office
ΝΙΚΗΤΗΣ: Sinners
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
Καλύτερη Σκηνοθεσία
ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – It Was Just an Accident
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloe Zhao – Hamnet
Καλύτερο Σενάριο
ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
Ryan Coogler – Sinners
Jafar Panahi – It Was Just an Accident
Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι
ΝΙΚΗΤΕΣ: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick – KPop Demon Hunters («Golden»)
Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen – Avatar: Fire and Ash («Dream as One»)
Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners («I Lied to You»)
Stephen Schwartz – Wicked: For Good («No Place Like Home»)
Stephen Schwartz – Wicked: For Good («The Girl in the Bubble»)
Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams («Train Dreams»)
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
ΝΙΚΗΤΗΣ: Ludwig Göransson – Sinners
Alexandre Desplat – Frankenstein
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Kanding Ray – Sirât
Max Richter – Hamnet
Hans Zimmer – F1
Τηλεοπτικές Κατηγορίες
Καλύτερη Δραματική Σειρά
ΝΙΚΗΤΗΣ: The Pitt
The Diplomat
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Καλύτερη Κωμική ή Μουσική Σειρά
ΝΙΚΗΤΗΣ: The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Καλύτερη Μίνι Σειρά
ΝΙΚΗΤΗΣ: Adolescence
All Her Fault
The Beast In Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα (Σειρά)
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Rhea Seehorn – Pluribus
Kathy Bates – Matlock
Britt Lower – Severance
Helen Mirren – Mobland
Bella Ramsey – The Last of Us
Keri Russell – The Diplomat
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα (Τηλεόραση)
ΝΙΚΗΤΗΣ: Noah Wyle – The Pitt
Sterling K. Brown – Paradise
Diego Luna – Andor
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Adam Scott – Severance
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ (Τηλεόραση)
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Jean Smart – Hacks
Kristen Bell – Nobody Wants This
Ayo Edebiri – The Bear
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Natasha Lyonne – Poker Face
Jenna Ortega – Wednesday
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ (Τηλεόραση)
ΝΙΚΗΤΗΣ: Seth Rogen – The Studio
Adam Brody – Nobody Wants This
Steve Martin – Only Murders in the Building
Glen Powell – Chad Powers
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – The Bear
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Michelle Williams – Dying for Sex
Claire Danes – The Beast in Me
Rashida Jones – Black Mirror
Amanda Seyfried – Long Bright River
Sarah Snook – All Her Fault
Robin Wright – The Girlfriend
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά
ΝΙΚΗΤΗΣ: Stephen Graham – Adolescence
Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti – Black Mirror
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Jude Law – Black Rabbit
Matthew Rhys – The Beast in Me
Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση
ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Erin Doherty – Adolescence
Carrie Coon – The White Lotus
Hannah Einbinder – Hacks
Catherine O’Hara – The Studio
Parker Posey – The White Lotus
Aimee-Lou Wood – The White Lotus
Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση
ΝΙΚΗΤΗΣ: Owen Cooper – Adolescence
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Jason Isaacs – The White Lotus
Tramell Tillman – Severance
Ashley Walters – Adolescence
Καλύτερη Παράσταση Stand-Up Comedy
ΝΙΚΗΤΗΣ: Ricky Gervais – Mortality
Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart – Acting My Age
Kumail Nanjiani – Night Thoughts
Sarah Silverman – Sarah Silverman: PostMortem
Φέτος, εκτός από κινηματογράφο και τηλεόραση, προστέθηκε και νέα κατηγορία για podcasts.
Καλύτερο Podcast
ΝΙΚΗΤΗΣ: Good Hang with Amy Poehler
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First από το NPR