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Ζενεβιέβ Μαζαρί και Βασίλης Καρύδης έκλεισαν 11 χρόνια γάμου: «Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους
Ζενεβιέβ Μαζαρί και Βασίλης Καρύδης
Ζενεβιέβ Μαζαρί και Βασίλης Καρύδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ζευγάρια του ελληνικού lifestyle, έχοντας συμπληρώσει 11 χρόνια γάμου (παντρεύτηκαν στις 17 Αυγούστου 2015 στην Κίμωλο) και περίπου 20 χρόνια κοινής πορείας. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και η αγάπη τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους Ροζαλία και Μιχάλη. Η art director τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους, δείχνοντας πως πέρασαν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους πάνω σε ένα σκάφος.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί πόζαρε φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ απαθανάτισε και τον σύζυγό της, ο οποίος κοιτούσε την κάμερα φορώντας γυαλιά ηλίου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου».

Γνωρίστηκαν στον επαγγελματικό τους χώρο. Όπως έχει δηλώσει η ίδια η Ζενεβιέβ σε συνεντεύξεις της, ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος με το που κοιτάχτηκαν. Στην αρχή μάλιστα κρύβονταν, καθώς ήταν στενοί συνεργάτες.

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