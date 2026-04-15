Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είναι κατάκοιτη, δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ο σύντροφός της» λέει επιστήθια φίλη της

Πάσχα μελαγχολίας για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου. Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, επιστήθια φίλη της ηθοποιού, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα και μίλησε για την κατάσταση της 92χρονης.

«Είναι το πρώτο Πάσχα για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρόλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο», είπε αρχικά η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Αποκάλυψε στη συνέχεια πως η 92χρονη ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της: «Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται.

Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στεναχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο».

Ζωζώ Σαπουντζάκη και Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί από το 1999. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Η αγάπη τους, όπως έλεγαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, έδειχνε να δυναμώνει στο πέρασμα των χρόνων. Κάτι που αποτύπωναν και οι δηλώσεις που έκαναν κατά καιρούς.

«Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας, καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο θεματάκι. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της», συμπλήρωσε η φίλης της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

Τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος, είχε γίνει γνωστό ότι στο νοσοκομείο νοσηλευόταν και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος με κινητικά προβλήματα. Η 92χρονη ηθοποιός ευελπιστούσε πως και οι δύο θα ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε αναφερθεί στο σύντροφό της λέγοντας: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που με καταλαβαίνει, που ξέρει πως είμαι, με εμπιστεύεται και είναι πολύ ωραίο πράγμα».