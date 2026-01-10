Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ο σύντροφός της δεν μπορεί να την επισκεφθεί στο νοσοκομείο γιατί είναι κλινήρης

Μία περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Το πρωί του Σαββάτου (10.01.2026) η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, φίλη της διάσημης ηθοποιού μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και ανέφερε τον λόγο που ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη δεν μπορεί να την επισκεφθεί, αναφέροντας ότι έχει κι εκείνος προβλήματα υγείας και είναι κλινήρης.

Αρχικά, η Σταυρίνα Ευστρατιάδη δήλωσε ότι αποφασίστηκε η Ζωζώ Σαπουντζάκη να παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες ακόμα, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις

«Θα κάτσει λίγες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, γιατί εντάξει, πήγαμε με πολύ χαμηλό οξυγόνο την Κυριακή το βράδυ, αλλά τώρα της κάνουν και άλλες εξετάσεις και όταν πάρουν την απόφαση οι γιατροί να βγει από το νοσοκομείο, πρέπει να είναι εντελώς καλά.

Δεν θέλω να έχω περιπέτειες στο σπίτι και να επανερχόμαστε πάλι στο νοσοκομείο και όλα αυτά», είπε η Σταυρίνα Ευστρατιάδη.

«Ο κύριος Πύρρος (σ.σ. ο σύντροφός της) είναι και αυτός κλινήρης και έχει κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί να την επισκεφθεί. Η Ζωζώ καταλαβαίνει όταν της λέω ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι έχει πρόβλημα με την αναπνοή της.

Εντάξει, έχω κάποια κολπάκια κι εγώ που της λέω ότι έχουμε κάποιες παραστάσεις, πρέπει να μείνεις, για να φτιάξεις τη φωνή σου, αυτά, ξέρετε τώρα», δήλωσε ακόμα η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη.