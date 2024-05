10 ταινίες διαθέσιμες στο Netflix εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα

Οι αληθινές ιστορίες πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για τους σκηνοθέτες και τον κινηματογράφο.

Οι επιλογές είναι πολλές, ωστόσο, ετοιμάσαμε μια λίστα με 10 ταινίες που προβάλλονται στην δημοφιλή πλατφόρμα Netflix και είναι εμπνευσμένες από γεγονότα που συνέβηκαν πραγματικά.

Όσοι, λοιπόν, είστε λάτρεις των βιογραφικών ταινιών, δεν έχετε παρά να καθίσετε αναπαυτικά στον καναπές σας και να τις απολαύσετε.

Στην ιστορία του κινηματογράφου δεν λείπουν οι συναρπαστικές ταινίες που προέρχονται από αφηγήσεις για πραγματικούς ανθρώπους και γεγονότα. Είτε έχετε τη διάθεση για μια εξερεύνηση της πρόσφατης ιστορίας είτε θέλετε να ταξιδέψετε πιο πίσω στο χρόνο, υπάρχει η αντίστοιχη ταινία για εσάς στο Netflix.

The Good Nurse

Η ταινία «Η καλή νοσοκόμα» βασίζεται στο βιβλίο «Το The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder» του Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Charles Graeber που περιγράφει την αληθινή ιστορία του Charles Cullen (Eddie Redmayne), ενός νοσοκόμου που καταδικάστηκε ως κατά συρροή δολοφόνος. Το κουβάρι της σκοτεινής υπόθεσης ξετυλίγεται, όταν η Jessica Chastain που ενσαρκώνει την νοσοκόμα Amy Loughren υποψιάζεται ότι ο συνάδελφος της εμπλέκεται στον ξαφνικό θάνατο αρκετών ασθενών.

The Irishman

Η ταινία «Ο Ιρλανδός» σε σκηνοθεσία του Martin Scorsese βασίζεται στο βιβλίο του ερευνητή και συγγραφέα Charles Brandt, «I Heard You Paint Houses». Το βιβλίο εξιστορεί τη ζωή του Frank Sheeran (Robert De Niro), ενός οδηγού φορτηγού που έγινε δολοφόνος μιας εγκληματικής οργάνωσης με επικεφαλής τον Russell Bufalino (Joe Pesci).

Maestro

H ταινία «Maestro» είναι βιογραφική ταινία που βασίζεται στην περίπλοκη σχέση του συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν (Bradley Cooper, o οποίος ήταν και ο σκηνοθέτης) και της γυναίκας του, Φελίσια Μοντεαλέγκρε (Carey Mulligan)

Shirley

Η Shirley είναι βιογραφική δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του John Ridley. Η ταινία απεικονίζει την ζωή της Shirley Chisholm, που ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα πολιτικός που εξελέγη (1968) στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και την μετέπειτα εκστρατεία της, ως υποψήφια με τους Δημοκρατικούς για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, το 1972.

Society of the snow

H ταινία «Η κοινωνία του χιονιού» (στα ισπανικά: La sociedad de la nieve) βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Pablo Vierci, που αφηγείται τη δραματική ιστορία της ομάδας ράγκμπι της Ουρουγουάης που, το 1972, εγκλωβίστηκε στην οροσειρά των Άνδεων μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα.

The Trial of the Chicago 7

Η ταινία «Η δίκη των 7 του Σικάγου» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Aaron Sorkin περιγράφει την περιβόητη δίκη μιας ομάδας διαδηλωτών που ήταν κατά του πολέμου του Βιετνάμ με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της υποκίνησης ταραχών στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών του 1968, στο Σικάγο.

The Two Popes

Σε μια ιστορική στιγμή για την Καθολική Εκκλησία, με φόντο το σκάνδαλο VatiLeaks του 2012 (τις διαρροές στον Τύπο εμπιστευτικών εγγράφων του Ποντίφικα), η ταινία, σε σκηνοθεσία του Fernando Meirelles, περιγράφει την φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’ (Anthony Hopkins) και του μελλοντικού Πάπα Φραγκίσκου Α’ (Jonathan Pryce).

Rustin

Το Rustin είναι μια βιογραφική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του George C. Wolfe για την ζωή του ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων, Bayard Rustin. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Rustin, ο οποίος βοήθησε τον Martin Luther King Jr. να οργανώσει την Πορεία του 1963 στην Ουάσιγκτον για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, όπου ο τελευταίος εκφώνησε την ιστορική ομιλία «I have a dream».

Lost Girls

Η ταινία «Τα κορίτσια που χάθηκαν» βασίζεται στο βιβλίο «Lost Girls: An Unsolved American Mystery» του Robert Kolker για τις δολοφονίες νεαρών ιερόδουλων στη νότια ακτή του Long Island, στη Νέα Υόρκη. Η Amy Ryan ενσαρκώνει την Mari Gilbert, μια μητέρα που ασκεί πιέσεις στην αστυνομία, ώστε να εντοπίσουν την εξαφανισμένη κόρη της.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

H ταινία «Τεντ Μπάντι, ένας γοητευτικός δολοφόνος» είναι βιογραφική ταινία για τη ζωή του κατά συρροή δολοφόνου, Ted Bundy. Σε σκηνοθεσία του Joe Berlinger, η ταινία βασίζεται στα απομνημονεύματα της πρώην φίλης του Bundy, Elizabeth Kendall, «The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy». Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Zac Efron ως Bundy και η Lily Collins ως Kendall.