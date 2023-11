Μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ταινίες, ωστόσο υπάρχουν μερικές που έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να μας εμπνέουν και να μας ενθουσιάζουν όσον αφορά τις ερμηνείες, αλλά και το στυλ των ανδρών που πρωταγωνίστησαν σε αυτές.

Σίγουρα είναι δύσκολο να δημιουργήσει κανείς μια μικρή λίστα με ταινίες που έχουν αποτυπωθεί τόσο έντονα στο μυαλό και την κουλτούρα μας, για τις οποίες θα συνεχίσουμε να μιλάμε πολλά χρόνια ακόμα, ωστόσο δεν είναι ακατόρθωτο.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε 10 ταινίες που είναι η πεμπτουσία της αρρενωπότητας και κάθε άντρας έχει ή πρέπει να παρακολουθήσει μια φορά στην ζωή του.

Επαναστάτης χωρίς αιτία

Ο Τζέιμς Ντιν υποδύεται έναν έφηβο, που είναι καινούργιος σε μια μικρή πόλη και υπακούει τους γονείς του, ωστόσο ερωτεύεται την πιο δημοφιλή κοπέλα του σχολείου και έρχεται σε σύγκρουση με τους νταήδες της τάξης του.

Η ταινία είναι ένα κειμήλιο της μεταπολεμικής απελευθέρωσης μιας γενιάς που λαχταρούσε να αποδεσμευτεί από τα τραύματα και τα συντρίμμια και να γλεντήσει τον θυμό με ρυθμό. Μέσα από την ιστορία του πρωταγωνιστή, ο σκηνοθέτης αποπειράται να παρουσιάσει την ηθική παρακμή της αμερικανικής νεολαίας, την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων και το χάσμα των γενεών.

Νονός

Ο Νονός θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και όχι άδικα. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εξαιρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο και φυσικά την ατάκα “I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

The Big Lebowski

Ο Jeff “The Dude” Lebowski (Τζεφ Μπρίτζες), δέχεται την επίσκεψη δυο μπράβων. Αφού κατουράνε μέχρι και στο χαλί του διαπιστώνουν ότι κοπανάγανε λάθος Lebowski και αποχωρούν.

Ο Dude, τύπος αραχτός από άποψη και ο φίλος του Walter, βετεράνος του Βιετνάμ και… Εβραίος από άποψη, αποφασίζουν να μη το αφήσουν να περάσει έτσι. Πρόκειται για μια cult ταινία, την οποία χαρακτηρίζουν οι διάλογοι της, η στάση ζωής των ηρώων της, η μουσική της και οι σκηνές των ονείρων του Dude.

Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ

Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται με μεγάλη επιτυχία τον Τομ Ρίπλεϊ στην ταινία “Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ”, η οποία βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ. Το υπόλοιπο καστ απαρτίζουν οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζουντ Λο, Κέιτ Μπλάνσετ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, ενώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Άντονι Μινγκέλα.

Η ταινία έλαβε εξαιρετικά σχόλια από τους κριτικούς, ενώ έγινε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Τζουντ Λο.

Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ

Στην ταινία περιγράφεται η ιστορία του Άντι Ντιφρένς, ενός τραπεζίτη, ο οποίος μένει στην κρατική φυλακή Shawshank για σχεδόν δύο δεκαετίες κατηγορούμενος άδικα για το φόνο της γυναίκας του και του εραστή της.

Εκεί αναπτύσσει φιλία με ένα συγκρατούμενο με το όνομα Έλις Ρέντινγκ και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας ώσπου φτάνουν και οι δύο στη λύτρωση.

American Beauty

O Λέστερ, ευκατάστατος οικογενειάρχης των προαστίων, συνειδητοποιεί βαθμιαία την αβάσταχτη κενότητα της υλιστικής του καθημερινότητας. H υπαρξιακή του κρίση θα πάρει σοβαρές διαστάσεις από τη στιγμή που αρχίζει να έλκεται από μια συμμαθήτρια της κόρης του και να συμπεριφέρεται εντελώς αντικοινωνικά.

Η ταινία πραγματεύεται μία “επίθεση” στην παραδοσιακή εκδοχή του “αμερικανικού ονείρου” και στους εκπροσώπους του, που κατέληξαν υπέρμαχοι όλων όσων κάποτε αμφισβητούσαν.

Fight Club

Το “Fight Club” είναι ταινία του 1999 σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φίντσερ, με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έντουαρντ Νόρτον και Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Ο Νόρτον παίζει έναν ανώνυμο πρωταγωνιστή, που είναι δυσαρεστημένος με τη δουλειά γραφείου που κάνει. Οργανώνει ένα κλαμπ πάλης (“fight club”) με έναν κατασκευαστή σαπουνιών, τον Τάιλερ Ντέρντεν, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ.

Στο κλαμπ τους συμμετέχουν κι άλλοι άντρες που θέλουν να παλέψουν για λόγους αναψυχής. Ο αφηγητής εμπλέκεται σε μια σχέση με τον Ντέρντεν και μία παράξενη γυναίκα, τη Μάρλα Σίνγκερ, την οποία παίζει η Μπόναμ Κάρτερ.

Τα Καλά Παιδιά

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκηνοθετεί με εκπληκτική μαεστρία την αληθινή ιστορία του Χένρι Χιλ, ενός “ Πάντα ήθελα να γίνω γκανγκστερικά” τύπου καθώς ανεβαίνει στην ιεραρχία στους κύκλους του υποκόσμου, ο οποίος τελικά έγινε πληροφοριοδότης του FBI.

Τα Καλά Παιδιά είναι μια από τις καλύτερες ταινίες μαφίας, στημένη από τον ιδανικό σκηνοθέτη γι` αυτή τη δουλειά.

Αποκάλυψη Τώρα

Το 1976, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα γυρίζει στις Φιλιππίνες, το «Αποκάλυψη Τώρα», την ταινία που έμελλε να αποτελέσει σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και ακολουθεί τον κεντρικό χαρακτήρα, τον λοχαγό Μπέντζαμιν Λ. Γουίλαρντ (Μάρτιν Σιν), σε μια μυστική αποστολή για να δολοφονήσει τον αποστάτη και θεωρούμενο παράφρονα συνταγματάρχη Γουόλτερ Ε. Κουρτζ (Μάρλον Μπράντο).

Έχουν περάσει 40 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας, ωστόσο, δεν είναι τυχαίο ότι εξακολουθεί να γοητεύει τα ακροατήρια.

Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος

Ο “Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος” είναι ένα ιταλικό Σπαγκέτι Γουέστερν παραγωγής 1966, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόνε, με πρωταγωνιστές τον Κλιντ Ίστγουντ, τον Λι Βαν Κλιφ και τον Ίλαϊ Γουάλακ στους αντίστοιχους ρόλους.

Το σενάριο γράφτηκε από τους Έιτζ & Σκαρπέλι, Λουτσιάνο Βιντσεντζόνι και τον Λεόνε, και περιστρέφεται γύρω από τρεις τυχοδιώκτες πιστολέρο που αναζητούν ένα σεντούκι χρυσού της Συνομοσπονδίας, μέσα στο χάος της βίας των μαχών του Εμφύλιου πολέμου και τα στρατόπεδα αιχμαλώτων.