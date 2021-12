Η βραδιά των Όσκαρ είναι δίχως αμφιβολία η πιο λαμπερή βραδιά του Χόλιγουντ, και περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως παρακολουθούν την τελετή περιμένοντας με ανυπομονησία να δουν ποια θα είναι η κινηματογραφική ταινία που θα κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Αν λοιπόν σκέφτεστε τι να δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, οι παρακάτω ταινίες είναι για εσάς.

Παράσιτα

Μαύρη κοινωνική σάτιρα για τους κινδύνους του καπιταλισμού του σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν Χο. Όσον αφορά την πλοκή, ο μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας ανέργων γνωρίζεται με τους ευκατάστατους Παρκ και εισβάλλει στη ζωή τους με έναν απρόοπτο για όλους τρόπο.

12 Χρόνια Σκλάβος

H ταινία 12 Χρόνια Σκλάβος αποτελεί μια μυθιστορηματική προσαρμογή της αυτοβιογραφίας Twelve Years a Slave του Σόλομον Νόρθαπ, ενός ελεύθερου μαύρου άνδρα που απήχθη στη Γουάσινγκτον το 1841 και πουλήθηκε στη σκλαβιά. Εργάστηκε σε φυτείες στη Λουιζιάνα για 12 χρόνια πριν την απελευθέρωση του.

Στην Φωλιά του Κούκου

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Κεν Κέισι και έχει ως πρωταγωνιστές τον Τζακ Νίκολσον και τη Λουίζ Φλέτσερ. Το φιλμ αυτό προτάθηκε για 9 βραβεία Όσκαρ κι απέσπασε πέντε, και τα πέντε στις βασικές κατηγορίες ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα μόνο άλλες δυο ταινίες έχουν καταφέρει, το Συνέβη μια Νύχτα (1934) και η Σιωπή των Αμνών (1991)

Moonlight

Το Moonlight είναι αμερικανική δραματική ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Μπάρι Τζένκινς. Βασίζεται στο θεατρικό ημι-αυτοβιογραφικό έργο In Moonlight Black Boys Look Blue του Τάρελ Άλβιν. Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην 89η απονομή της Ακαδημίας.

Ο Νονός

Ο Νονός θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και όχι άδικα. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εξαρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο και φυσικά την ατάκα “I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

Slumdog Millionaire

Το Slumdog Millionaire είναι μια βρετανική δραματική ταινία του 2008, σκηνοθετημένη από τον Ντάνι Μπόιλ και την Λαβλίν Ταντάν. Διαδραματίζεται στην Ινδία και παρουσιάζει την ιστορία ενός νεαρού αμόρφωτου Ινδού από τις φτωχογειτονιές της Βομβάης, ο οποίος εμφανίζεται στην ινδική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος και ξεπερνά τις προσδοκίες του κοινού, εγείροντας τις υποψίες του τηλεοπτικού οικοδεσπότη και της αστυνομίας.

Η Λίστα του Σίντλερ

Η Λίστα του Σίντλερ είναι αμερικανικό πολεμικό βιογραφικό δράμα παραγωγής 1993 με θέμα τον Όσκαρ Σίντλερ, έναν Γερμανό επιχειρηματία που έσωσε τις ζωές χιλίων Πολωνών Εβραίων στο Ολοκαύτωμα προσλαμβάνοντάς τους στα εργοστάσια του. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και το σενάριο έγραψε ο Στίβεν Ζαϊλίαν.

Η Σιωπή των Αμνών

H νεαρή μαθητευόμενη πράκτορας του FBI Κλαρίς Στέρλινγκ (Τζόντι Φόστερ) θα επισκεφθεί τον χρόνια έγκλειστο ιδιοφυή καννίβαλο, ψυχίατρο Χάνιμπαλ Λέκτερ (Άντονι Χόπκινς) με σκοπό να του αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με κάποιον κατ’ εξακολούθηση δολοφόνο. Για να αποσπάσει, όμως, τις πληροφορίες που θέλει, θα πρέπει να του ανοίξει τις πύλες της ψυχής της και να του μιλήσει για τη χειρότερη ανάμνηση των παιδικών της χρόνων.

Το λιμάνι της αγωνίας

Το λιμάνι της αγωνίας είναι ταινία του 1954 του Ηλία Καζάν βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Πρωταγωνιστές αυτής της κλασσικής ταινίας της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ είναι ο Μάρλον Μπράντο, η Εύα Μαρί Σέιντ, ο Ροντ Στάιγκερ και ο Καρλ Μάλντεν. Το φιλμ αυτό προτάθηκε για 12 βραβεία Όσκαρ και απέσπασε οκτώ.

Κράμερ εναντίον Κράμερ

Το Κράμερ εναντίον Κράμερ είναι αμερικανική δραματική ταινία παραγωγής 1979 σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Μπέντον, η οποία βραβεύτηκε με 5 Βραβεία Όσκαρ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού και τον αντίκτυπο που έχει το διαζύγιό τους στο περιβάλλον τους και ιδιαίτερα στο μικρό τους γιο.

West Side Story

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μιούζικαλ που ανέβηκε το 1957 στο Μπρόντγουεϊ, το οποίο έχει ως πηγή έμπνευσης το θεατρικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μετά την προβολή της η ταινία έλαβε την εύνοια τόσο των κριτικών όσο και του κοινού και έγινε η δεύτερη εμπορικότερη της χρονιάς στις Η.Π.Α., έλαβε 11 υποψηφιότητες και απέσπασε 10 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων και Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Καζαμπλάνκα

Η ταινία τοποθετείται στην εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και επικεντρώνεται στο δίλημμα ενός Αμερικανού που ζει στην Καζαμπλάνκα, ο οποίος έχει να επιλέξει μεταξύ της γυναίκας που αγαπάει και της βοήθειας που μπορεί να δώσει σε έναν Τσεχοσλοβάκο αντιστασιακό, σύζυγο της αγαπημένης του, ο οποίος θέλει να διαφύγει από τη γαλλοκρατούμενη Καζαμπλάνκα του Μαρόκο, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα κατά του Γ’ Ράιχ.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά

Βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας μετά από τις ταινίες Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (2001) και Οι Δύο Πύργοι (2002). Την ταινία σκηνοθέτησε ο Πίτερ Τζάκσον και το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τις Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς.

Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους

Το Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους διηγείται την ιστορία μιας αποτυχημένης συναλλαγής ναρκωτικών και του επακόλουθου δραματικού παιχνιδιού της γάτας με το ποντίκι, καθώς τρεις άντρες διασχίζουν επανειλημμένα ο ένας το μονοπάτι του άλλου στις ερήμους του δυτικού Τέξας της δεκαετίας του 80. Η ταινία εξετάζει τη μοίρα και τις συγκυρίες, στοιχεία που είχαν εξερευνήσει και παλαιότερα οι αδερφοί Κοέν στις ταινίες Μόνο Αίμα και Fargo.