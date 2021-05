Η κατηγορία δραματικές ταινίες καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ταινιών, όπως τρόμου, θρίλερ, νουάρ και κωμωδίες, το βασικό κοινό ωστόσο που έχουν όλα αυτά τα φιλμ, είναι ότι προκαλούν έντονα συναισθήματα στο κοινό και συνήθως επικεντρώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και σε σοβαρά θέματα, αναγκάζοντας τον θεατή να αντιπετωπίσει θέματα ηθικής και να κάνει επιλογές που διέπουν το σωστό και το λάθος.

Πρόκειται για ταινίες που περιέχουν κάποιο κοινωνικό ή δραματικό στοιχείο, και όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους αφήνουν αντίκτυπο στο κοινό. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά δραματικά έργα στον κινηματογράφο που συνδέονται με κάποιο υποείδος, είναι το Ο Νονός (αστυνομικό δράμα), η Καζαμπλάνκα (αισθηματικό δράμα), και Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι (κωμικό δράμα).

Δείτε παρακάτω 25 από τις καλύτερες δραματικές ταινίες όλων των εποχών.

1. Ο Νονός (1972)

Ο Νονός θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και όχι άδικα. Βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτζο και την σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εξαρετική ερμηνεία του Μάρλον Μπράντο και φυσικά την ατάκα “I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί), η οποία ψηφίστηκε ως η δεύτερη πιο αξιομνημόνευτη φράση στην ιστορία του κινηματογράφου.

2. Καζαμπλάνκα (1942)

Η Καζαμπλάνκα αποτελεί ταινία – σταθμό για τον αμερικανικό κινηματογράφο που έμεινε στην ιστορία τόσο για τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών, Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν, όσο και για τις ατάκες–ορόσημο του χολιγουντιανού ρομάντζου.

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού Everybody comes to Rick’s σε σκηνοθεσία Michael Curtiz που έσπασε ταμεία, με τις εισπράξεις να αγγίζουν τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία βρέθηκε στην 7η θέση των εμπορικότερων κινηματογραφικών παραγωγών του 1943, ενώ πλέον αποτελεί ξεκάθαρα ένα από τα κλασσικά αριστουργήματα της έβδομης τέχνης. Το 2006 το Αμερικανικό Συνδικάτο Σεναριογράφων κατέταξε το σενάριο της στην πρώτη θέση των καλύτερων όλων των εποχών.

Διαβάστε περισσότερα στο perpetual.gr