Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Ο διεθνής θεσμός θα είναι πιο αισιόδοξος και πλούσιος σε δράσεις από ποτέ.

Τα φώτα για τις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας θα… σβήσουν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2022 στις αθηναϊκές αίθουσες. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα αναδειχτούν και αυτή τη χρονιά νέες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, μερικές από τις καλύτερες και πιο προσδοκώμενες ταινίες της σεζόν και θα προβληθούν αφιερώματα, ειδικές προβολές, masterclass και παράλληλες εκδηλώσεις, δικαιώνοντας τη φανατική αγάπη των θεατών όλα αυτά τα χρόνια.

Μετά την ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, σε υβριδική μορφή τα χρόνια της πανδημίας, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στην κανονικότητα και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες και συγκεκριμένα στους κινηματογράφους Άστορ, Άστυ, Δαναός 1 & 2, Ιντεάλ, Τριανόν, Village Cinemas @ The Mall, αλλά και στις αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής και του Παλλάς.

Ειδικότερα, η 28η έκδοση του Φεστιβάλ φιλοξενεί 142 ταινίες, 3 διαγωνιστικά τμήματα και 4 μεγάλα αφιερώματα. Ανάμεσα στις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, συναντάμε το ντοκιμαντέρ της Λόρα Πόιτρας «Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία» που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας, ανοίγοντας στην ταινία τον δρόμο για τα επερχόμενα Όσκαρ.

